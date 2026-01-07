O isimler, tek tek AK Parti’ye geçti: 3 vekilin rozetini Erdoğan elleriyle taktı!

  1. Anasayfa
Geçtiğimiz aylarda milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılımların olduğu AK Parti, yeni isimleri bünyesine katmaya devam ediyor.

Yayınlanma:

CHP'den Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi'nden İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi'yle yollarını ayıran İrfan Karatutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetlerini takmasıyla birlikte AK Parti'ye geçti.

Partilerinden istifa eden 3 vekil daha AK Parti'ye katılacak. Üç ismin rozetlerini, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında bizzat taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmalarının ardından 3 isme AK Parti rozetlerini taktı.

Böylelikle AK Parti'nin Meclis'teki koltuk sayısı 275'e çıktı. CHP'nin sandalye sayısı 138'e gerilerken, MHP'nin sandalye sayısı 47'de kaldı.

İŞTE AK PARTİ'YE GEÇEN 3 İSİM

AK Parti'ye geçen milletvekilleri ve ayrıldıkları partiler ise şöyle:

Hasan Ufuk Çakır: CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili.

İrfan Karatutlu: DEVA Partisi’nden ayrılan Kahramanmaraş Milletvekili.

İsa Mesih Şahin: Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili.

