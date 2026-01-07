O isimler, tek tek AK Parti’ye geçti: 3 vekilin rozetini Erdoğan elleriyle taktı!

CHP'den Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi'nden İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi'yle yollarını ayıran İrfan Karatutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetlerini takmasıyla birlikte AK Parti'ye geçti.

Geçtiğimiz aylarda milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılımların olduğu AK Parti, yeni isimleri bünyesine katmaya devam ediyor.

Partilerinden istifa eden 3 vekil daha AK Parti'ye katılacak. Üç ismin rozetlerini, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında bizzat taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmalarının ardından 3 isme AK Parti rozetlerini taktı.

Böylelikle AK Parti'nin Meclis'teki koltuk sayısı 275'e çıktı. CHP'nin sandalye sayısı 138'e gerilerken, MHP'nin sandalye sayısı 47'de kaldı.

İŞTE AK PARTİ'YE GEÇEN 3 İSİM

AK Parti'ye geçen milletvekilleri ve ayrıldıkları partiler ise şöyle:

Hasan Ufuk Çakır: CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili.

İrfan Karatutlu: DEVA Partisi’nden ayrılan Kahramanmaraş Milletvekili.

İsa Mesih Şahin: Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili.

Haberin Devamı

