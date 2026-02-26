ABD ve İran heyetleri müzakerelerin üçüncü turu için Cenevre'de!

ABD ve İran müzakerelerinin üçüncü turu bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

İran basınına göre görüşmeler, yerel saatle 09.00 civarında başladı. İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında mesaj alışverişiyle dolaylı gerçekleşen görüşmeler, Cenevre'deki Umman Büyükelçiliği rezidansında yapılıyor.

Cenevre’deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor. ABD heyetinde Trump’ın danışmanı Jared Kushner da yer alıyor. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin koordinasyonunda yürütülüyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin de görüşmelere katılacağı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran-ABD dolaylı müzakerelerinin üçüncü turuna ilişkin, "Görüşmede ülkemizin görüş ve değerlendirmeleri Umman tarafına ayrıntılı şekilde iletildi. Daha önce de birçok kez ifade ettiğimiz gibi müzakereler nükleer başlık üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yaptırımların kaldırılması ve ülkemizin nükleer teknoloji alanındaki haklarına ilişkin tutumumuz açık ve nettir" dedi.

PEZEŞKİYAN'DAN NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mazenderan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi Toplantısı’nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İran lideri Ali Hamaney'in nükleer programla ilgili sözlerine işaret ederek "Toplumun lideri, siyasetçiler gibi yalan söylemez, nükleer silahımız olmayacağını söylediğinde gerçekten olmayacak demektir." dedi.

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ise İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin "Bu durumda acil bir anlaşmaya varmak da mümkündür. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi anlaşmaya varmak için gerekli desteğe ve yetkiye sahiptir." dedi.

VANCE: KANIT GÖRDÜK

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'da, Minnesota'daki Medicare ve Medicaid fonlarına ilişkin duyuru yaptığı basın toplantısında İran'a ilişkin değerlendirmede bulundu. Vance, "Temel kural basit. İran, nükleer silaha sahip olamaz. Yeniden (nükleer silah) üretmeye çalışırlarsa bu, bizim için sorun olur. Bunu yapmaya çalıştıklarına dair kanıt gördük." dedi.

ABD-İRAN MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

