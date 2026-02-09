Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özelin mesajlarına suç duyurusu!

  1. Anasayfa
"Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?" sözleriyle partisi CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Özgür Özel hakkında tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulundu.

Yayınlanma:

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün partisi CHP'den istifa etti. Özarslan, bu kararına gerekçe olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden yolladığı mesajları gösterdi.

Özel'in Özarslan'a gönderdiği küfürlü mesajlara ait olduğu öne sürülen ekran görüntüleri ifşa oldu. Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan'ın da paylaştığı mesajlarda şu ifadeler yer aldı:
"Köpek"
"S..ir git"
"Alçak köpek s..tir git"
"Senin yerin onların yanı"
"Yalaka"
"Karaktersiz p..ç"
"Hak ettiğin yerdesin, sana yakışan yerdesin"

ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mesajların ifşa olmasının ardından harekete geçen Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 'tehdit ve 'hakaret' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"AK PARTİ OLUR MHP OLUR, BİLEMEM"

Öte yandan; "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" sözleriyle CHP'den istifa eden Mesut Özarslan katıldığı televizyon programında "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi. Özarslan yanıtında, "Bakacağız, AK Parti olur MHP olur, bilemem. Belki bağımsız hizmet edebiliriz, bilemem" dedi.

