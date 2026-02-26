İstanbul Silivri'de bir kablo fabrikası cayır cayır yandı!

  1. Anasayfa
Son dakika... İstanbul'un Silivri ilçesinde kablo kaplama ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Son dakika... İstanbul'un Silivri ilçesinde kablo kaplama ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın havadan görüntülendi.

Yangın, saat 09.15 sıralarında Ortaköy Mahallesi Harput Sokak’ta bulunan kablo kaplama ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı fabrikadaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.

