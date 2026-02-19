Kulisler çalkalanıyor: Mansur Yavaş Müsavat Dervişoğlu'nu neden ziyaret etti?

  1. Anasayfa
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Akıllara soru işareti bırakan ziyaret kulislerde bakın nasıl değerlendiriliyor...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Mansur Yavaş çatı aday olursa destekleriz" mesajı verdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu iddianın yankıları sürerken Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etmek için İYİ Parti binasına geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ismin basın açıklaması yapması bekleniyor.

KULİSLER HAREKETLENDİ

Erken seçim tartışmalarının gündemde olduğu süreçte, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Mansur Yavaş çatı aday olursa destekleriz" mesajı verdiği iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi. Bu açıklamanın ardından gerçekleşen Yavaş–Dervişoğlu görüşmesi, olası ittifak ve adaylık senaryoları üzerinden farklı yorumlara neden oldu.

"KORKAK" ÇIKIŞI HALA ZİHİNLERDE

Hatırlanacağı üzere 2023 seçimlerinde o dönem İYİ Parti'nin başındaki isim olan Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı aday yapmak istediklerini söylemi; ancak Yavaş'ın korktuğu için aday olmadığını belirtmişti. Yavaş da bu sözlere "Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor" sözleriyle karşılık vermişti.

