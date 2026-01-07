Hayatınızın en büyük yatırımlarından biri olan ev alma süreci, dikkatli bir planlama ve araştırma gerektirir. Karar aşamasında ya da satın alma sürecinde yapılacak en küçük bir hata bile ciddi mali kayıplara ve hukuki sorunlara yol açabilir. Bu nedenle ev alırken dikkat edilmesi gereken kriterleri detaylı bir şekilde incelemek ve kapsamlı bir araştırma yapmak büyük önem taşır. Peki, ev alırken nelere dikkat edilmeli? Tüm cevaplar bu yazıda.

Bütçe Planlaması ve Finansal Hazırlık

Ev alırken dikkat edilmesi gerekenlerin başında bütçe belirleme gelmektedir. Her bütçenin elde edebileceği konut seçenekleri olmakla beraber, satış sonrası yapılacak harcamaları da göz önünde bulundurmak gerekir. Bütçe kontrolü yapılmadan seçenekler arasında sağlıklı bir eleme yapmak mümkün olmayabilir. Gerçekçi bir gelir-borç denklemi kurulması ve ödeme planlarının bu plan üzerinden hesaplanması yararlı olacaktır.

Tapu Kayıtları ve Hukuki Kontroller

Ev alırken tapuda nelere dikkat edilmeli sorusu, hem emlakçıdan hem de sahibinden satılık evlerin süreçlerindeki en kritik sorular arasında yer alır. Satın alma işlemleri öncesinde tapu kaydı mutlaka incelenmeli ve şu hususlar kontrol edilmelidir:

Gayrimenkulün kime veya kimlere ait olduğu, konut üzerinde irtifak (kullanım) hakkı bulunup bulunmadığı detaylı bir şekilde araştırılmalı.

Haciz ve ipotek kaydı sorgulaması yapılmalı.

Satışa engel tedbir durumu, kat irtifakı durumu, yüzölçümü ve gayrimenkulün yönetim planı mutlaka incelenmeli.

Tapu harç masrafları ve peşinat miktarı gibi finansal detaylar netleştirilmeli.

Kat irtifakı, bir arsa üzerinde yer alan inşaatta mülkiyet hakkı kazandıran belgedir ve belediye ile tapu dairesinde yapacağınız incelemelerde kontrol edilmelidir.

Haberin Devamı

Deprem Riski ve Yapı Güvenliği

Türkiye'nin önemli bir bölümünün deprem kuşağında olduğu gerçeğini unutmamak, bilinçli bir karar vermeyi sağlar. Deprem riski sorgulaması yapılması hem hayati hem de maddi açıdan büyük önem taşır. Örneğin İstanbul kiralık daire veya satılık daire fark etmeksizin seçtiğiniz dairenin yer aldığı bölgeyi AFAD resmi sitesinden sorgulayarak ilgili konutun deprem açısından risk durumu öğrenilebilir. Bunlara ek olarak zemin etüt raporu, yapı denetim belgeleri ve deprem yönetmeliğine uygunluk, evin güvenliğini belirleyen önemli belgeler arasındadır. Bu unsur sıfır ev alırken nelere dikkat edilmeli konusunda da büyük önem taşımaktadır.

Konum ve Çevresel Faktörler

Hem satılık hem de kiralık daire araştırması yaparken evlerin konumu çok önemlidir. Bu süreçte ulaşım seçenekleri, sosyal alanlarla arasındaki mesafe, alışveriş merkezlerine, sağlık kuruluşlarına ve okullara yakınlık gibi detaylar seçim aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır. Zira ana ulaşım hatlarına yakınlık ve ulaşım kolaylığı, günlük yaşam kalitesini doğrudan etkiler. Özellikle satın alacağınız konutun bulunduğu bölgede yapılacak yeni yatırımlar, ulaşım projeleri ve kentsel dönüşüm gibi gelişmeler, evin değer artış potansiyelini belirler. Bölgenin gelişim yapısı ve mevcut ya da olası kira değeri de değerlendirilmelidir.

Cephe Seçimi ve Enerji Verimliliği

Cephe seçimi göz ardı edilmemesi gereken bir detaydır. Güney cephe evler daha fazla gün ışığı alır ve ısınma avantajı sunar, bu sayede enerji tasarrufu sağlanır. Kuzey cepheler ise daha serin ve genellikle daha ekonomik olabilir. Rutubet kontrolü, yalıtım sistemleri ve ısınma sistemleri gibi enerji verimliliği kriterlerini mutlaka inceleyin. Tüm bunlara ek olarak ev satın alma sürecinde acele etmemek ve baskı hissetmemek önemlidir. Apartman veya site yönetimi, komşuluk ilişkileri de karar aşamasında dikkate alınmalıdır. Koşullar oluştuğunda, doğru zamanda ve bütçeye uygun bir ev almak, uzun vadeli mutluluğunuzun teminatı olacaktır.