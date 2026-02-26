Belediye Başkanı Ahmet Cin, Basın Mensuplarıyla Sahur Yemeğinde bir araya geldi

Belediye Başkanı Ahmet Cin ile Pendikli Basın Mensupları Geleneksel Sahur Programında Buluştu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ilçenin tüm renkleriyle buluşmaya devam ediyor. Ramazan ayı vesilesiyle iftar sofralarında Pendikliler ile oruç açan belediye başkanı, 2025’in ilk sahur programında Pendikli basın mensuplarıyla buluştu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen sahur programı bu yıl Çamlık Mahallesi’nde bulunan Pendik Korusu’nda tertiplendi. Sahurda konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ramazan ayında ilçedeki 14 bin kişiye ücretsiz iftar yemeği verildiğini bu sayının 16 bine doğru ilerlediğini ifade etti. Gazze’de de günlük 3 bin kişiye iftar servisi yapıldığını söyleyen belediye başkanı, deprem bölgelerini de ihmal etmediklerini dile getirdi.

11 Mart’ı 12 Mart’a bağlayan gece tertiplenen sahur programına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Selim Bayram, Basın Danışmanı Erhan Yılmaz, Özel Kalem Müdürü Oğuz Bilge Özyurt, belediye yetkilileri ve basın mensupları katıldı.

Sahur programında, belediyenin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Ahmet Cin, yıl sonuna doğru Pendik Belediye binasının hizmet vermeye başlayabileceğini, yeni Pendik Devlet Hastanesi’nin yapım sürecine yakında başlanacağını, yeni köy konaklarının ve kütüphanelerin inşa edileceğini, kapalı semt pazarlarının artırılacağını söyledi.

Öte yandan Pendik Belediyesi, bütçesinin yüzde 45’ini yatırımlara ayıran bir belediye olarak, İstanbul ilçeleri arasında en çok yatırım yapan belediye olma özelliğini bu sene de korudu.

Buluşma, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.