7 partili isim harekete geçti: Yeni ittifak geliyor, kararsız seçmenler hedefte!

Siyaset gündemine 7 partiden ismin bir araya geleceği ve yeni bir ittifak parti kurulacağına dair senaryo konuşuluyor...

Siyasette ''üçüncü yol'' arayışı devam ediyor. Saadet, Gelecek ve DEVA Partileri, Yeniden Refah ile işbirliğine yaklaşıyor. Kulislerde, İYİ Parti, Anahtar ve Demokrat Parti'nin de dahil olacağı daha geniş bir ittifak senaryosunun konuşulduğu belirtiliyor.