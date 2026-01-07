Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç, tek tek cevapladı...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gündemdeki 'Genel af' iddialarına ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak son noktayı koydu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni bir infaz düzenlemesi veya genel bir af durumu söz konusu değil." diye açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren 11. Yargı Paketinin ardından genel af ile ilgili iddialar konuşulmaya başlanmıştı.

AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iddialara noktayı koydu.

Bakan Tunç, "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı paketinin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

KOVİD DÜZENLEMESİ

Tunç, 11. Yargı Paketi'ndeki kamuoyunda Kovid düzenlemesi olarak bilinen infaz indiriminden 38 bin 57 kişinin yararlandığını dile getirip "Kovid düzenlemesinden yararlananlar açık cezaevinde bulunanlar. Açık cezaevindeki hükümlüler 3 ayda bir izne çıkabilir. Açık cezaevinden tahliye oldu suç işledi ibaresi doğru değil." dedi.

TAYFUN KAHRAMAN'IN HASTANEYE KALDIRILMASI

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman, MS atakları nedeniyle geçen günlerde hastaneye yatırılmıştı.

Konuya ilişkin de açıklamalarda bulunan Tunç, Kahraman'ın tedavi altında olduğunu dile getirdi.

Tedavi süreci sonrasında Kahraman hakkında hazırlanacak raporun Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini belirten Tunç, "Adli Tıp burada infaz ertelemesiyle ilgili bir durum söz konusuysa öyle karar verecek. Bugüne kadar Kahraman'ın ceza tehiri anlamında Adli Tıp'a bir başvurusu olmadı. Adli Tıp, gönderilecek o rapora göre karar verecek." diye konuştu.

