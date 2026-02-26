Celal Karatüre dünyayı salladı: "Hu der Hacılar" Times Meydanı'nda!

Celal Karatüre, "Hu der Hacılar" ilahisi ile Türkiye ve Almanya'da listelerde 1 numara oldu, dünyada ise 9. sıraya yükseldi. Karatüre'nin bu başarısı, New York Times Meydanı'ndaki dev dijital billboardlarda ilan edildi.

Müzik dünyasının yükselen ismi Celal Karatüre, "Hu der Hacılar" çalışmasıyla küresel bir fenomene dönüştü.

Türkiye ve Almanya listelerinde bir numaraya yerleşen Karatüre, dünya genelinde ise ilk 10'a girerek New York Times Meydanı'nın dev ekranlarında boy gösterdi.

TREND LİSTELERİNDE ZİRVE AMBARGOSU

Celal Karatüre'nin son klibi "Hu der Hacılar", yayınlandığı andan itibaren müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kısa sürede trend listelerinde yükselen çalışma, ulaştığı izlenme ve dinlenme rakamlarıyla rakiplerini geride bıraktı.

İşte Karatüre'nin ele geçirdiği o listeler:

Türkiye: 1. sıra

Almanya: 1. sıra

Dünya geneli: 9. sıra

NEW YORK'UN KALBİNDE BİR TÜRK

Bu devasa başarı, müzik endüstrisinin kalbi sayılan New York'ta da karşılık buldu. Celal Karatüre, Times Meydanı'nın simgesi haline gelen dev dijital ekranlarda yer alarak hem Türkiye'yi hem de müziğini uluslararası arenada temsil etti. Meydanı dolduran binlerce kişi, Türk sanatçının klibinden karelerle karşılaştı.

