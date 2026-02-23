Ankara'da 6 buçuk saat süren gizli toplantı: Kılıçdaroğlu geri mi geliyor, CHP içi muhalefet vekiller ne konuştu?

Ankara'da 6 buçuk saat süren gizli toplantı: CHP içi muhalefet vekiller ne konuştu? Kemal geri mi geliyor?İşte, Kılıçtaroğlu vurgusu!

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, yine dikkat çeken açıklamalar ile gündeme geldi: CHP içi muhalefetin Ankara'da 6 buçuk saatlik toplantı yaptığını, Kılıçdaroğlu'na duyulan ihtiyacı dile getirerek bir daha toplanma kararı aldığını iddia etti...

CHP içi muhalefeti, Ankara'da 6 buçuk saatlik bir toplantı gerçekleştirdi.

42 kişinin katıldığı toplantıda, 13 mevcut ve 13 eski CHP milletvekili, 3 eski il başkanı, 3 eski PM üyesi ve bazı belediye başkanları yer aldı.

Toplantıda partinin gidişatı, sorunlar ve çözüm yolları tartışıldı; katılımcılar Kılıçdaroğlu'nun deneyimine ihtiyaç duyulduğunu ve benzer toplantıların sıklaştırılması gerektiğini vurguladı.

Gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, aralarında 13 mevcut CHP milletvekilinin de olduğu 42 kişinin Ankara'da 6 buçuk saat süren bir toplantı yaptığını duyurdu.

Yarkadaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bugün Ankara önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

CHP'li mevcut 13 milletvekili, 13 eski milletvekili, 3 eski il başkanı, 3 eski PM üyesi ve bazı belediye başkanları yaklaşık 6 buçuk saat süren bir toplantı yaptı.

Haberin Devamı

Edindiğim bilgiye göre; 42 kişinin katıldığı toplantıda partinin gidişatı, yapılması gerekenler, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

Toplantıda söz alan katılımcılar, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgi ve deneyimine olan ihtiyacı da dile getirdi.

Bu tür toplantıların daha sık düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini de belirten katılımcılar sonraki buluşmanın İstanbul’da yapılabileceği konusunda uzlaştı.

Aralarında CHP'den hukuksuz bir şekilde ihraç edilen partililerin de olduğu toplantıya ilişkin Kılıçdaroğlu'na da bilgi verilmesi bekleniyor.

Bu toplantı CHP'nin parti içi muhalefeti açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. CHP'liler CHP'ye sahip çıkıyor ve partinin yolsuzluk iddialarına 'kalkan' olmasından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor."

Türkiye'yi yardıma muhtaçlar listesinde gösterdi: Büyük tepki alan Hadise'den açıklama var

İstanbul'da Casperlar suç örgütüne bilgi sızdırdılar: 7'si polis 14 kişi hakkında tutuklama kararı!

Spor severler ekran başına: İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa, Muhtemel 11'ler