Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten son dakika açıklamalar...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündeme ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte önemli detaylar...

Bakan Gürlek açıklamasında, Terörsüz Türkiye sürecinin güzel gittiğinin altını çizerek; süreç raporunda umut hakkı ile ilgili bir ifade olmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir televizyon kanalında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Gürlek, infaz ve terörle mücadele kanununda yeni bir düzenleme yapılabileceğini belirtirken, “Kişiye özel düzenleme olmaz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Göreve başladığım andan bu yana 2 hafta geçti. Artık alışma aşamasından icraat aşamasına geçmek istiyorum. Yargı sorunlarını biliyorum ve bunların artık ete kemiğe bürünmesini istiyorum. Çünkü vatandaş artık icraat istiyor.

UZUN DAVA SÜRELERİ

Özellikle yargıdaki en temel eleştiri, davaların sürekli uzaması. Bir boşanma davası 8 yıl sürüyor, bir nafaka davası 4 yıl sürüyor, alacak davası yıllarca devam ediyor. Yargının sorunlarını bildiğim için bunların artık bir an önce ete kemiğe bürünmesini istiyorum. Bu sorunların çözümü için birkaç proje hazırladık. Geçen katıldığım bir programda da bunları anlatmıştım. Artık kısa sürede hayata geçirmemiz lazım. Çünkü vatandaş söylem değil, icraat istiyor. Özellikle geciken davalar nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın sorunlarının bir an önce çözüme kavuşmasını istiyorum. Bu konudaki temennim budur.

ADALET BAKANLIĞINDAN GÖREV DAĞILIMI

Bakan yardımcılarımızı göreve getirdik. Biliyorsunuz, her bakan kendisiyle uyumlu çalışabilecek bir kadro kurmak zorundadır. Öncelikle bu görevi şahsıma güvenerek tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar şükranlarımı sunuyorum. Görevlendirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atanan bakan yardımcılarımızın hepsi alanlarında uzman kişiler. İdari yargıdan gelen bir mahkeme başkanımız var. Terör ve örgüt suçlarında görev yapmış bir arkadaşımız var. Daha önce Adalet Bakanlığında tecrübesi olan bir arkadaşımız atandı. Bu arkadaşlarımızın hepsi alanlarına ve sahaya hâkim. Elbette değişiklikler olabilir; ancak önemli olan uyumlu bir çalışma ekibi kurmaktır. Görev dağılımları belli oldu, hangi alanlara bakacakları tespit edildi. Arkadaşlarımız kendi alanlarıyla ilgili sorunları değerlendirdi. Onlar da artık bir an önce icraata geçecekler.

"HSK'DA BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tabii yargı içerisindeki çok önemli bir kurum olan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda bir değişiklik söz konusu değil. Biliyorsunuz, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri Cumhurbaşkanımızın takdiriyle seçildi; seçimler yeni yapıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu, hem idari bir yapı hem de adli ve idari teşkilatta atama ve terfileri yapan bir kurumdur. Üyelerin bir kısmı Cumhurbaşkanımız tarafından, bir kısmı da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmektedir. Burada üyelerde herhangi bir değişiklik yok. Anayasa gereği ben aynı zamanda HSK Başkanı sıfatını taşıyorum; ancak hiçbir şekilde HSK’nın görüşmelerine ve oylamalarına katılmıyorum. Bu sadece idari bir sıfattır. HSK üyelerinde yakın zamanda değişiklik yapıldığı için tekrar bir değişiklik söz konusu olmaz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye'ye çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Türkiye artık güvenli alan. Terörsüz Türkiye süreci güzel gidiyor, meyvelerini toplama aşamasındayız. Meclis artık yasal adımları atacak. Önce örgütün silah bıraktığının tespit edilmesi lazım.

Biz de Adalet Bakanlığı olarak, özellikle mevzuat alanında yapılacak düzenlemeler konusunda teknik destek sağlayacağız. Bakanlığımız bünyesinde Kanunlar Genel Müdürlüğümüz var ve alanında uzman ekiplerimiz mevcut. Meclisimize yardımcı olacağız. Amacımız sadece teknik destek sunmaktır; doğrudan sürece dâhil değiliz. Milletvekillerimizin yapacağı düzenlemelerde hukuk tekniği açısından destek vereceğiz. Görevimiz budur.

Kişiye özel düzenleme olmaz. İnfaz ve terörle mücadele kanununda düzenleme yapılabilir.

"ŞAHSA İLİŞKİN DÜZENLEMELER OLMAZ"

Ancak burada şunu unutmamamız gerekir: Yapılacak düzenlemeler kesinlikle genel affa ilişkin olamaz. Şahsa ilişkin düzenlemeler de olamaz. Bunu net şekilde ayırmamız gerekiyor. Şahsi cezasızlık sonucunu doğuracak düzenlemeler yapılamaz. Genel af çağrışımı oluşturacak bir düzenleme söz konusu olamaz. Aynı şekilde cezasızlık algısı oluşturabilecek düzenlemeler de kabul edilemez. Bu husus raporda da belirtilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız da kamuoyuna yaptığı açıklamalarda bunu ifade etmiştir. İnfaz Kanunu’nda düzenleme yapılabilir, Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapılabilir ya da Yüce Meclis yeni bir yasa çıkarabilir ve geçici maddeler ihdas edebilir. Bu tamamen Meclis’in takdirindedir.

Haberin Devamı

"SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

Türkiye yalnızca tek bir terör örgütüyle mücadele etmiyor. Maalesef FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi birçok terör örgütüyle karşı karşıyayız ve yoğun bir mücadele yürütülüyor. Böyle bir düzenleme yapılırken diğer terör örgütlerinin bundan yararlanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bu konuda Meclisimizin gerekli hassasiyeti göstereceğini düşünüyorum. Raporda da özellikle bu husus vurgulanmıştır. Yapılacak düzenlemelerin diğer terör örgütlerine uygulanmaması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Takdir Yüce Meclis’imizindir. Biz de süreci takip ediyoruz.

"UMUT HAKKI İLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME YOK"

Bu pakette umut hakkıyla ilgili bir düzenleme yok.

Biliyorsunuz, terör suçları bakımından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları söz konusudur. Eskiden idam cezası vardı; idam kaldırıldığı için terör suçlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanmaktadır. Bu ceza aynen infaz edilir. Yani hükümlü, şartlı salıverme ya da koşullu salıverme hükümlerinden yararlanamaz; ceza ömür boyu infaz edilir. Diğer bazı suçlarda infaz hükümleri farklı uygulanabilir; ancak terör suçlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ömür boyu infaz edilir. Meclis bir düzenleme yapar mı, yapmaz mı, bunu bilemiyorum; ancak mevcut pakette “umut hakkı”na ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bunu açık ve net şekilde ifade etmek isterim.

YASA DIŞI BAHİS

İstanbul’da biz de bu konuda sonuna kadar mücadele ettik. Yasadışı bahis maalesef çok yaygın. Toplumun her kesiminden insan bu sisteme dâhil olabiliyor. İnsanlar kısa yoldan para kazanma umuduyla bu tuzağa düşüyor. Yasadışı bahis sürekli yöntem değiştiriyor. Biz bir sistemi çözüyoruz, ardından yeni bir yöntem geliştiriliyor. Genellikle yurtdışında bulunan bahis siteleri üzerinden oynanıyor. İlk aşamada öğrenci hesapları kullanıldı. Maalesef “mağdur” gibi görünen bazı kişiler, öğrenci hesaplarını kiraladı. Bu hesaplar üzerinden para trafiği sağlandı ve belirli komisyonlar karşılığında sistem işletildi. Paralar yurtdışına aktarıldı.

Bu yöntem çözüldükten sonra ödeme araçları ve ödeme sistemleri kullanılmaya başlandı. Birçok ödeme kuruluşuna yönelik operasyonlar yaptık. Çünkü yüksek komisyonlarla bu sisteme aracılık ediliyordu. Bu kanallar üzerinden de paralar yurtdışına aktarılıyordu. Bu yöntemi de tespit ettik. Şimdi ise farklı yöntemler kullanılıyor. Yasadışı bahiste “panel yöntemi” denilen bir sistem var. Biz bunu da tespit ettik.

Bu panel yönteminden sonra paralar yurt dışına gidiyor. Yurt dışından da, bakın, yasadışı bahis şirketini ya da organizasyonunu yönetenler bu paraları sonradan tekrar Türkiye’ye getiriyorlar. Bu çok önemli. Bu para Türkiye’ye geldiğinde kara para olarak geliyor. Yani bu paranın sisteme sokulması gerekiyor. Burada paravan şirketler kuruluyor, sahte fatura ve sahte belgeler düzenleniyor. İstanbul’da bu konulara ilişkin operasyonlar yaptık. Dijital mecralarda kanallar satın alındı, bazı finansal yapılar satın alındı. Bu para vergiye tabi değil; kayıt dışı bir para ve takibi zor. Bu nedenle yasadışı bahisle mücadele ettiğinizde aynı zamanda birçok farklı alanda da mücadele etmeniz gerekiyor.

Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor.

Bu para vergiye tabi değil. 81 il başsavcımıza genelge gönderdim yasa dışı bahis sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Bataklığı kurutmamız lazım.

KOLAY PARA VAADİYLE FENOMENLER ÜZERİNDEN TUZAK

Biz ilk yasadışı bahis operasyonlarına başlarken sosyal medya fenomenlerinden başladık. Bu sitelerin reklamını ve teşvikini yapan sanat camiasından, futbolculardan başladık. Çünkü sistem şöyle işliyor: İnsanlar ilk başta yasadışı bahis sitesini bilmiyor. Önce kamuoyuna tanıtılıyor, reklamı yapılıyor. İnsanlar bu şekilde haberdar oluyor. İlgi çekici bir sunum yapılıyor ve kolay para kazanma vaadiyle bir tuzak kuruluyor.

Sosyal medyada düzenleme gerekiyorsa bunu yapmamız gerekir. Operatörler ve BTK da bu konuda hassas davranıyor. BTK ile görüşmelerimiz sürüyor. Ben istemediğim sürece cep telefonuma yasadışı bahis reklamı gelmemeli. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarıma da bu tür yönlendirici içerikler ulaşmamalı. Bu konuda hassasiyet gösteriyoruz.

"FUTBOLUN TEMİZ OLMASI LAZIM"

Futbolun temiz olması lazım. Bütün futbol maçları inceleniyor. Şike ile mücadeleye özel bir ekip kurmak istiyorum.

81 il başsavcımıza genelge gönderdim yasa dışı bahis sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Yasa dışı bahis birçok alanda mücadele gerektiriyor. Cezaların az olduğunu gördük. Bataklığı kurutmamız lazım. Yasa dışı bahis kolay para tuzağı. Futbolun temiz olması lazım. Bütün futbol maçları inceleniyor. Mahkemeler iddianamaleri kabul etti, yargılama başlıyor.

İnfaz kanunu ve terörle mücadele kanunu ile ilgili Meclis yeni bir yasa çıkarabilir.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uyuşturucu operasyonlarının devamı gelecektir. Sonuna kadar gideceğiz. Gençlerimizin geleceği bize emanet. Bu konu hassas.

Burada bir zincir var: Ana dağıtıcılar, onların altında sokak satıcıları (torbacılar) ve onların altında kullanıcıya ulaşan kesimler bulunuyor. Bu yapı zincirleme şekilde ilerliyor. Bir kişiyi yakaladığınızda onun bağlantıları üzerinden bir üst halkaya ulaşıyorsunuz. Sistem bu şekilde çözülür ve yukarıya doğru gidilerek kartellere ulaşılır.

İstanbul'da dört tane kokain ana dağıtıcısının iki tanesi yakaladık İspanya'da yakalanan 10 ton gemi vardı Türkiye'de operasyon yaptık. Dünyada Türkiye'ye uyuşturucu getiren bütün kartelleri biliyoruz.

Dosyaların hepsi delilliydi.

İstanbul'da parti yapanları teşvik edenleri aldık. Birkaç otele mekanlara operasyon yaptık. Sonuna kadar gideceğiz bu bataklığı kurutmamız gerekiyor.

"ÇETELER ÇOCUKLARI KULLANIYOR"

Çeteler çocukları kullanıyor. Çocukları kullanan örgüt üyelerinin cezalarını artırdık. Çocuk suçlularla ilgili infaz düzenlemesi yapılmalı. Çocuk cezanın tamamını yatacak.

Avukat kurye olarak kullanılıyor. 292 avukat bir suç örgütü liderini neden ziyaret eder?

Ramazan ayında KOOP yaptı yapacağını: 20 Şubat- 1 Mart arası süper indirimli ürünler sizleri bekliyor! İşte o liste...

Celal Karatüre dünyayı salladı: "Hu der Hacılar" Times Meydanı'nda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti! Barış Alper'e önemli mesaj: gereğini yapın!