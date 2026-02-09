MHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken açıklamalar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen "Şanla Şerefle 57. Yıl" programında konuştu...

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Aziz milletimizin her güzel insanına, her kardeşimize en halisene duygularımla saygı ve sevgilerimi sunuyor, esenlikler diliyorum. Hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a göndermiş olduğu Türk bayrağı motifiyle hazırlanmış 57 gülün yer aldığı çiçek için teşekkür ediyorum.

Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik, biz milletimizin her insanını Allah için sahiplendik.

Anlatacak o kadar şey var ki ne saatler yeter ne günler.

Duruşumuzda sarsıntı yaşamadık. 3 hilali indirmeye çalışanlara fırsat vermedik.

Şartlar başkaca bir seçeneğe kapandığından vatan ve millet uğruna candan geçmenin sınır hattında mısınız? Elbette bunun belirginlik kazanması da büyük bir ihtiyaçtır. Milliyetçilik yok olduğu sanılan bir coğrafyadan yeniden doğmaktadır. Sahte samimiyet maskesi takan milliyetçilerin atıp tutmaları, kemiksiz palavraları bizim için içi boş varil gürültüsünü andırmaktadır. Kabuk gitse de işte öz buradadır.

Biz ilk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, Türk milliyetçileriyiz. Orada, burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler peki siz kimsiniz? Liberal desem değilsiniz, muhafazakar desem değilsiniz, olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur.

İlk fırtınada oraya buraya kaçanlar tercihlerini yapmıştır. Sizlerle sonuna kadar mücadele devam edecek. Bu davanın varlığına leke sürülmeyecektir.

Milli vicdanı uyandırmaya ve kuvvetlendirmeye ihtiyaç vardır. Bugün yapmayı amaçladığımızda budur. Milletimizin vicdanı birdir, dini birdir, vatanı birdir, acısı birdir. Biri ikiyle karalamak, biri ikiyle bölmek mümkün değildir. Türküyle, Kürdüyle geleceğimiz birdir.

Milli dayanışmanın 3 unsuru vardır, birincisi vatani ahlakın yüksek olmasıdır. Milli dayanışmanın ikinci unsuru medeni ahlaktır. Vatanımızı nasıl seviyorsak milletdaşlarımızı da öyle sevmekten başka alternatifimiz olmamalıdır. Terörsüz Türkiye hedefinin yakalanması milli dayanışmanın direnci ile hayat bulacaktır. Türkiye sadece bölgemizin değil dünyanın ağırlık merkezidir. Bütün gelişmeler Türkiye'yi işaret etmektedir. Türkiye ve Türk milletini yer yüzünden çekip çıkarırsanız geriye sadece güneş etrafında dönen bir gezegen kalacaktır.

Siyasi merkez MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Milletimiz yılladır süren yönlendirmenin nihayet farkına varmıştır. Kimin kendi değerlerini temsil ettiğini siyaset berraklaştıkça anlamaya başlamıştır. Yeni yüzyılın siyasi adresi bellidir, adres MHP'dir.

