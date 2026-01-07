  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor: 25 şüpheli daha adliyede!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor: 25 şüpheli daha adliyede!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor... Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor: 25 şüpheli daha adliyede!
Yayınlanma:

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor: 25 şüpheli daha adliyede!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor... Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor: 25 şüpheli daha adliyede!

Şüpheliler, oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli sağlık kontrollünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin, savcılıktaki ifade alma işlemleri devam ediyor.

26 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Bülent Tetik'in başka suçtan cezaevinde olduğu, diğer 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlenmişti.

Ev Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?Ev Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Check-Up Nedir? Nasıl Yaptırılır?Check-Up Nedir? Nasıl Yaptırılır?

En düşük emekli maaşı artıyor mu? İşte, hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar!En düşük emekli maaşı artıyor mu? İşte, hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Suriye ordusu Halep'e tanklarla girdi: Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı bomba yağdırıyor!
Suriye ordusu Halep'e tanklarla girdi: Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı bomba yağdırıyor!
Cami cemaati şokta: Namaz çıkışı 'Babamın hayrına' deyip 3.000 kişiye 500 kilo domuz kavurma yedirmiş!
Cami cemaati şokta: Namaz çıkışı 'Babamın hayrına' deyip 3.000 kişiye 500 kilo domuz kavurma yedirmiş!
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç, tek tek cevapladı...
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç, tek tek cevapladı...
Gençlere 5 destek: 7 Ocak 2026 Çarşamba güncel gazete manşetleri
Gençlere 5 destek: 7 Ocak 2026 Çarşamba güncel gazete manşetleri
Elif Kumal'ın aracındaki bulgular akıllarda soru işareti bıraktı!
Elif Kumal'ın aracındaki bulgular akıllarda soru işareti bıraktı!
Erdoğan ile Trump arasında geçen telefon görüşmesinda neler konuşuldu?
Erdoğan ile Trump arasında geçen telefon görüşmesinda neler konuşuldu?
ABD'nin iş birlikçisi olduğu iddia edilmişti: Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
ABD'nin iş birlikçisi olduğu iddia edilmişti: Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?