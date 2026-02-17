İçişleri Bakanı Çiftçi'den önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmelerine müsaade etmeyeceğiz!

Ankara'da düzenlenen 'Valiler Buluşması'nda konuşan İçişleri Bakanı Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye kalkışanlara ve milletin kardeşliğini hedef alanlara da müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Meclis'teki yemin töreninde yaşanan kargaşanın Gazi Meclis'in itibarına yakışmadığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ülkenin prangalardan kurtarılacağı ve bu süreci sabote etmeye çalışanlara müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

1 milyon 366 bin 215 Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri döndüğünü belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da düzenlenen 'Valiler Buluşması'nda öenmli açıklamalarda bulundu.

İşte Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Uyuşturucu, organize suçlar, kumar ve bahisle ilgili mücadelemiz hız kesmeden sürecek.

MECLİS'TEKİ KAVGALI YEMİN TÖRENİ

Meclis'teki yemin töreninde yaşananlar Gazi Meclis'imizin mehabetine yakışmamıştır.

'KARDEŞLİĞİMİZ HEDEF ALANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

“Terörsüz Türkiye” süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz. Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletin kardeşliğini hedef alanlara da müsaade etmeyeceğiz.

1 milyon 366 bin 215 Suriyeli kardeşimizin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yaptığını özellikle vurgulamak isterim.

