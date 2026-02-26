Fırsatçılık Ramazan tanımadı: Vatandaşın ucuz etine restoran ve kasaplar göz dikti!

Ramazan ayında başlatılan sabit fiyatlı et satışı kampanyası restoran ve kasaplara fırsat kapısı oldu... Ucuz ete dadanan fırsatçılar yüzünden vatandaşın eli boş kaldı...

Ramazan ayında başlatılan sabit fiyatlı et satışı kampanyası restoran ve kasaplara yaradı. Fırsatı kaçırmayan bazı işletmeler, ucuz etin satıldığı marketler açılır açılmaz reyonları boşalttı. Vatandaşlar ulaşamadan uygun fiyatlı etler tükendi.

Ramazan ayı boyunca Et ve Süt Kurumu desteğiyle PERDER üyesi yerel zincir marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi.

Kampanyalı et ürünleri marketlerde sabah saatlerinde tükeniyor ve vatandaşa giden kısım yüzde 10'u bile bulmuyor.

Bazı kasap ve restoranlar, kişi başı sınırı aşmak için eş, dost veya çalışanları aracılığıyla toplu alım yapıyor.

Ramazan ayı boyunca kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını sabitleyen kampanya raflarda sürüyor ancak birçok markette ürün bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Et ve Süt Kurumu desteğiyle PERDER üyesi yerel zincir marketlerde uygulanan sabit fiyat politikası vatandaşın bütçesini korumayı amaçlıyor.

SABAH SAATLERİNDE TÜKENİYOR

Mağazalarda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk kısa sürede reyonları boşaltıyor. Market çalışanları, et ürünlerinin mağaza açıldıktan hemen sonra tükendiğini, gün içinde gelen müşterilerin ise boş dolaplarla karşılaştığını belirtiyor.

"ÜRÜNÜN YÜZDE 10'U BİLE VATANDAŞA GİTMİYOR"

Sektör temsilcilerine göre bazı kasap ve restoranlar kampanyalı ürünleri doğrudan almak yerine eş, dost veya çalışanları aracılığıyla temin ediyor. Böylece kişi başı sınır uygulamada aşılmış oluyor. Bir yerel zincirin kasap reyonunda görevli çalışan, "Etler gelir gelmez tükeniyor. Ama vatandaşa giden kısmı yüzde 10'u bile değil. Yakınlarını göndererek toplu alım yapılıyor" ifadelerini kullandı.

DENETİM ÖNERİSİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Uzmanlar, uygulamanın amacına ulaşabilmesi için kimlik bazlı satış, günlük kota takibi ve merkezi veri kontrolü gibi yöntemlerin devreye alınabileceğini belirtiyor. Özellikle Ramazan döneminde talebin artması ve arzın sınırlı kalması sistem üzerinde baskı oluşturuyor.

VATANDAŞA GİDEN YÜZDE 10 BİLE DEĞİL

Bir yerel zincirin kasap reyonunda çalışan görevli durumu şu sözlerle özetliyor: "Etler gelir gelmez tükeniyor. Ancak vatandaşa giden kısmı yüzde 10'u bile değil. Ya kasap ya restoran çalışanları gelip etleri topluyor. Normalde kişi başı iki kilogram sınır var ama yakınlarını gönderiyorlar. Hepsi de birbirini tanıyor. Biz de biliyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok."

