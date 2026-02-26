MSB'den F-16 kazasına ilişkin açıklama: Şehit pilot fırlatma sistemini son anda kullanmış!

Bakanlık, hava sahası güvenliğinin 7/24 sağlandığını, kazanın ardından arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve pilotun fırlatma sistemini son anda kullandığını belirtti.

İran'daki gelişmelere dair Türkiye'nin herhangi bir askeri müdahale planı olmadığını ve S-400 hava savunma sistemlerinin Somali'ye gönderileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Balıkesir'de düşen ve 1 pilotumuzun şehit olduğu F-16 kazasına ilişkin de açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

Hava sahamızın kontrolü ve güvenliği; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır.

Radarlarımızda tanımlanan veya tanımlanamayan hava izlerinin teşhis ve takibine yönelik uçaklarımızla alarm reaksiyon görevleri icra edilmektedir.

"PİLOT FIRLATMA SİSTEMİNİ SON ANDA ÇALIŞTIRDI"

25 Şubat’ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir.

Haberin Devamı

Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir.

Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur.

Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

İRAN’DAKİ GELİŞMELER VE HUDUTTA ALINAN TEDBİRLER

Milli Savunma Bakanlığı, İran'daki gelişmelere ilişkin de bir açıklama yaparak hudutta bölgedeki olayların ardından alınan tedbirleri açıkladı.

Bakanlık, 'Türkiye, İran topraklarına girmeyi planlıyor' iddialarını da yalanlayarak;

"Türkiye olarak bölgemizdeki tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve kalıcı istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarımız devam etmektedir.

Öte yandan, doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır.

Bazı basın ve sosyal medya yayınlarında yer alan “ABD’nin İran’a saldırması durumunda Türkiye’nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

MSB'nin açıklamasının devamı ise şu şekilde;

ABD’NİN SURİYE’DEN ÇEKİLMESİ

Suriye’nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonuna 90’ıncı üye olarak katılması ve hükümetin ülkede otoritesini her geçen gün daha da artırmasının; ABD’nin Suriye’de bulunan askerî varlığını yeniden gözden geçirmesinde etkili olduğu değerlendirilmektedir.

ABD’nin Suriye ve Irak’ta ki faaliyetleri bölgedeki tüm gelişmeler gibi devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yakından takip edilmektedir.

S-400’LERİN SOMALİ’YE GÖNDERİLECEĞİNE DAİR İDDİALAR

Somali ile ülkemiz arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde; Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilatlanmasına ve terörle mücadelesine destek sağlamak, Somali’nin ekonomik kaynaklarının güvenliğini ve ülkemizin millî çıkarlarını korumak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler kararlılıkla sürdürülmektedir.

Daha önce açıkladığımız üzere, S-400 hava savunma sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekât ihtiyaçları doğrultusunda alınmış olup göreve hazır durumdadır.

S-400 hava savunma sistemlerinin Somali’de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmamaktadır.

S-400’lerle ilgili bazı basın yayın organları ile sosyal medyada dönem dönem spekülasyonlar yapılmaktadır. Bu konuda açıklamalarımız dışındaki iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

