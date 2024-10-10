Münevver Karabulut'un annesi yıllar sonra konuştu! Cem Garipoğlu için yeni iddia ortaya attı

Adli tıp raporu, 15 yıl önce İstanbul'da Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından 2014'te cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu hakkında açıklandı. Savcılık, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'ndan alınan DNA örneklerinin, Münevver Karabulut'un anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

DNA sonuçları sonrası anne Tülay Garipoğlu, "Bizi unutun artık." dedi. Herhangi bir tartışma konusu kalmadığını düşünüyorum. Müsaadenizle artık acılarımızı paylaşacağız. İkimiz de aynı acıları yaşadık. Öte yandan, "Bana değilse de Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Hanım'a acıyın lütfen" diyerek olaydan vazgeçilmesini istedi.

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Sabah gazetesinde yayınlanan bir habere göre Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut, Tülay Garipoğlu ile ilgili bir açıklama yaptı.

'KİMSE BANA O CANİNİN ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETMESİN'

Cem Garipoğlu'nun öldüğünü kimse bana söylemesin. İnanmıyorum. Aile olarak, fethi kabir ve rapora itiraz için avukatıma talepte bulunduk. Onları Allaha havale ediyorum ve insanlıktan nasibini almamış bu Garipoğlu ailesine hakkımı helal etmiyorum. Sonunda çıkıp yaptıkları bunca kötü şeye rağmen kendilerini mağdur duruma düşürmeye çalışıyorlar, böylece benim adımı bir daha ağızlarına almasınlar. Cem Garipoğlu öldüğünü düşünmüyorum. Kızımın kanının yerde kalmaması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."