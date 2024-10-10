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THY uçağında acı son! Pilot hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları'nın Seattle-İstanbul seferini yapan Airbus A350 tipi uçağında kaptan pilot İlçehin Pehlivan ani bir rahatsızlanmanın bir sonucu olarak öldü.

THY uçağında acı son! Pilot hayatını kaybetti
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabında "TK204 sefer sayılı Seatle-İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilotu İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir" diye yazdı. Uçakta kaptanımıza yapılan ilk doktor müdahalesi başarısız oldu, bu nedenle bir kaptan ve bir yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibinin acil iniş yapması gerekiyordu. Ancak kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetti.

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2007 yılından bu yana 59 yaşındaki İlçehin Pehlivan, Türk Hava Yolları'nda çalışıyordu.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08.03.2024 tarihinde rutin bir sağlık muayenesi geçirdi ve görev yapmasına engel bir sağlık sorunu ortaya çıkmadı.

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