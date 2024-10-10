Cenaze namazında gelen sese kulak verdiler! Öldüğü sanılan adam hastaneye kaldırıldı
İstanbul Fatih'teki cenaze töreninde ilginç bir olay meydana geldi. Cenaze namazı sırasında tabuttan ses gelmesi üzerine, öldü sanılan kişi hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede kalp masajı yapılan yaşlı adam hayatını kaybetti.
80 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı İstanbul Fatih'te yapılırken tabuttan gelen ses herkesi şok etti. Bayşu, kalp masajı yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bayşu öldü.
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KIZI TABUTTAN SES GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Mahalle muhtarı Galip Akçay, cenaze töreni sırasında meydana gelen olayları şöyle aktardı: Kızı, tabuttan bir ses geldiğini belirtti. Ek olarak, eğilip dinlediğimde tıkırtıyı duydum. Hemen bir ambulans çağrıldı. Sağlık personeli geldi ve tabutu açtı, kontrol etti ve hastaneye götürdü."
SAĞLIK ÇALIŞANLARI KALP MASAJI YAPTI
Mahalle sakini Erdoğan Baysal, cenaze geldiğinde tabutu musalla taşına yerleştirdiklerini söyledi. Sonra tabuttan ses geldi. Hemen ambulansı aradık ve Bayşu sağlık ekipleri tarafından kalp masajı edildi ve hastaneye kaldırıldı.Bayşu, tedavi gördüğü hastanede öldü.