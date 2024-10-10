Bakan açıkladı, Discord neden kapatıldı! Discord ne zaman açılacak?

Telegram ve Discord gibi sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlara çok sayıda tepki geliyor.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Discord adlı sosyal medya platformuna Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir" dedi. Konu hakkında Bakan Uraloğlu bir açıklama yaptı.

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DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'un Türkiye güvenlik birimlerine kullanıcı bilgilerini ve IP adreslerini vermeyi reddettiğini bildirdi. Bakan, bu nedenle platforma erişim engellendiğini açıkladı.

Uraloğlu, "Ankara 1. Sulh ceza mahkemesinin aldığı kararla bu gece 02.10'da erişimine engel getirdik" dedi. Bu sistem gerçekten tamamen kapalı. Maalesef bizim güvenlik birimlerimiz sorgulama yapamıyor veya istediğiniz gibi girip çıkamıyor. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi nedeniyle olaya müdahale edebileceğimizi belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discort'a erişim engellendiğini hatırlatarak, ek bir yayın platformu olan Twitch için de toplumu korumak için her türlü önlemi alacaklarını söyledi.