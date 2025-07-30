Müjdeyi İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz verdi: İBB'nin Otuz yaş üstü öğrencilere ayrımcı kararı iptal edildi!

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 yaş üstü öğrencilerin ulaşım hakkını kısıtlayan kararının iptal edildiğini duyurdu.

Mahkeme, öğrenciler lehine oy birliğiyle karar verirken, Türkyılmaz bu haksızlığa karşı verdikleri mücadelenin kazanıldığını belirtti. CHP'li İBB'nin ayrımcı tavrını sert bir dille eleştiren Türkyılmaz, istinaf sürecini de yakından takip edeceklerini vurguladı ve gençlerin haklarını koruma konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 30 yaş üstü öğrencilerin ulaşım hakkını kısıtlayan kararına karşı açtığı davanın sonuçlandığını duyurdu. Mahkemenin oy birliğiyle verdiği karar, öğrencilerin lehine oldu ve İBB'nin haksız uygulaması iptal edildi.

HAKSIZLIĞA KARŞI KAZANILAN MÜCADELE

Murat Türkyılmaz, "Müjdemi isterim kardeşlerim! 30 yaş üstü öğrenci ulaşım hakkını kısıtlayan İBB kararına karşı açmış olduğum dava sonuçlandı ve idari işlem iptal edildi!" diyerek, gençlerin haklarını koruma konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Türkyılmaz, bu haksızlığa karşı verdikleri mücadelenin kazanıldığını belirterek, tüm öğrencilere hayırlı olsun dileklerini iletti.

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