İstanbul'da olaylı gece: Tacize uğradığını iddia eden genç 72 yaşındaki adamı bıçakladı!

İstanbul Avcılar'da bir genç birlikte içki içtikten sonra evine davet ettiği 72 yaşındaki adamın kendisine tacizde bulunduğunu iddia ederek bıçakla yaraladı.

İstanbul Avcılar'da 17 yaşındaki C.İ., birlikte içki içtiği 72 yaşındaki İ.A.'yı taciz ettiğini öne sürerek bıçakladı. Yaralanan İ.A. hastaneye kaldırılırken, C.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Avcılar'da C.İ. (17) birlikte içki içtikten sonra kendisini evine davet eden İ.A.'yı (72) taciz ettiğini öne sürerek bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, C.İ. gözaltına alındı.

KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

27 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda İ.A. birlikte içki içtiği C.İ.'yi evine davet etti. İddiaya göre, İ.A. evde beraber yemek yediği genci taciz etmeye çalıştı. Ardından genç, bıçakla İ.A.'ya saldırdı. Yaralanan İ.A. bağırarak komşularından yardım istedi.

O ANLAR KAMERADA

Yardıma gelen komşular, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak genci gözaltına aldı. Yaralı İ.A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. Öte yandan ikilinin beraber eve girdiği ve şüphelinin gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı.

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