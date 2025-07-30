Bakan Tunç'tan dikkat çeken açıklama: Orman yangınlarında 39 kişi tutuklandı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yurdumuzun son zamanlarda orman yangınlarıyla baş etmeye çalışırken yangınlarla ilişiği olan 39 şüplelinin kısa zamanda cezasının verileceğine dair açıklamalarında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yurt genelindeki orman yangınlarıyla ilgili olarak 1 Haziran'dan bu yana 168 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Tunç, şüphelilerden 39'unun tutuklandığını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV canlı yayınında gündemdeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

"Terör belasından kurtulmak Türkiye için tarihi bir adımdır. Türkiye'nin gelişmesinin önünde büyük bir engel. Tabi en önemlisi şehitlerimiz, doktorlarımız öğretmenlerimiz şehit oldular. Çok büyük bir zarar verdi ülkemize. Terör olmasa bugün ülkemiz çok daha gelişmiş bir ülke olurdu. Demokratikleşme adımları, ayrımcılığın ortadan kaldırılması, temel hak ve özgürlüklerin kaldırılması çok önemli adımlar. Kürtçenin önündeki engeller kaldırıldı. Kürtçe devlet televizyonu kuruldu, Kürtçe seçmeli dersler açıldı. Özellikle bölgede uygulanan geçmişteki hatalar ortadan kaldırıldı. Teröre zemin hazırlayan unsurların ortadan kalmasıyla beraber terör örgütleriyle çetin bir mücadele verdik. Silah bırakmanın izlenmesi ve bu sürecin kalıcı olması önemli. Kalıcı olması için tüm devlet kurumları çalışmalı. Koalisyon zamanlarında bu başarı sağlanamaz, partilerin farklı düşünceleri nedeniyle zamanında bu başarı sağlanamadı. Siyasi partilerimiz görüşlerini ifade edecekler.

"PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Terör örgütünün fesih kararı bir pazarlığın sonucu değil. Devlet böyle bir pazarlığa girmez. Bunun karşılığında şunlar yapılacaktır diye bir husus söz konusu değil. Devlet politikası içerisinde hukuk devletinin gerekleri neyse o yapılır. Eğer TBMM'de kurulacak olan komisyon çalışmalarına başlandığında orada fikirler beyan edilecektir.

AĞIR HASTA HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR

Ağır hasta hükümlüler için Meclisimiz şöyle bir değişiklik yaptı. Eğer ceza ağırlaştırılmış müebbet değilse cezalar ertelenebiliyor. Meclisimiz bu kişiler için evlerinde cezalarını çekmeleri bakımından kanun değişikliği yaptı.

700 PKK'LININ TAHLİYE EDİLECEĞİ İDDİASI

700 PKK'lının tahliyesi bir gazetenin manşetine taşıdığı ve doğru olmayan bir haber. Bu tamamen AYM’nin iptal kararından sonra Meclis’in yeni bir düzenleme yapmamasından kaynaklı bir durum. Örgüt adına suç işleyenler örgüt üyesi gibi cezalandıracağı konusu. Bir örgütün düzenlediği bir programa katılan yada toplantısına katılan kişinin cezasını verebilirsiniz ama ayrıca örgüt üyesi olarak cezalandırma konusunu mahkeme iptal etti.

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VEYSİ AKTAŞ'IN TAHLİYESİ

Veysi Aktaş, herhangi bir düzenleme sonrası tahliye edilmiş değil. Aldığı cezanın koşulsuz salıvermeden yararlanmak için süresi 30 yıl. Cezası bittikten sonra tahliye olmuş oluyor. Cezasını tamamlayan örgüt mensupları olabilecek. Kanun neyi gerektiriyorsa, mahkeme hangi cezayı verdiyse o uygulanır. Süreli ceza almış olabilir ve o süre dolduğunda tahliye olabilir. Siz bunu örgüt üyeleri tahliye ediliyor derseniz doğru olmaz.

İNFAZ DÜZENLEMESİ YAPILACAK MI?

31 Temmuz yasası olarak hep gündeme geldi. Covid döneminde, covid izninden yararlanmışlardı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyla süre bitti ve dolayısıyla 31 Temmuz 2023'te izinde bulunanlar bakımından onlara yeni bir hak tanındı; salıverilmesine 5 yıl kalanlar dışarıda denetimli serbestlik olarak cezalarını çekmeye devam ettiler, içeri alınmadılar.

Yeni bir düzenleme yapılabilir mi diye tartışıldı. Meclis'in takdiri yeni bir düzenleme yapılmadı. Burada DEM Parti'nin Meclis'te gündeme getirdiği bir husus yok. DEM Parti zaten bu Covid izni düzenlemesi yapılırken, 'terör suçluları da yararlansın' talebinde bulunmuştu.

AHMET MİNGUZZİ DAVASI

Ahmet Minguzzi evladımız pırıl pırıl bir evladımızdı. Olay sonrası hemen soruşturma başlatıldı. Hemen ailesini aradım, onlara bu davanın sonuna kadar takip edileceğini, sanıklardan hesap sorulacağını ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da daha sonra aileyi kabul etti, ailenin talepleri oldu. Özellikle suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak bundan sonra yapılması gerekenler varsa yapılması konusunda talepleri oldu.

ÇOCUK YARGILAMASI DEĞİŞECEK Mİ?

Çocukların yargılanması konusu önemli. Çocuklarımızın korunması çok önemli. Onların her türlü istismardan korunması, ailelerin de devletimizin de en önemli görevi. Çocuk koruma kanunu bizim dönemizde çıkarıldı. Cezaevlerinde ıslah edilmiş bir şekilde o çocukların tahliye edilmesi için her türlü imkanlar kullanıldı. 0-12 yaş arası çocukların ceza hükmü yoktur. Onlar için özel tedbirler alınır. 12-15 yaş arası çocuklar suç işlemişse adli tıp raporu alınır ve bu rapor çerçevesinde ceza verilir. 15-18 yaş grubunun ceza sorumluluğu vardır.

ORMAN YANGINLARI SORUŞTURMASINDA 39 KİŞİ TUTUKLANDI

Adli boyutla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılıklarımız mutlaka soruşturma başlatır. Yangının sebebi bulunmaya çalışılır. 1 Haziran'dan itibaren 168 şüpheli gözaltına alınmıştı, 39 kişi tutuklandı. 64'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmalar devam ediyor.

Geçmişte orman yangınlarına sebebiyet vermek suçundan 127 kişi cezaevinde bulunuyor, bunların 67'si hükümlü.

Kaynak: Haber7

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