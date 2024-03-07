Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında yeni gelişme! Kırmızı bülten talep edildi!

Eyüpsultan'da yaptığı kaza ile 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu olay yerinden kaçırarak Mısır'a götüren yazar Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talep edildi.

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Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında yeni gelişme! Kırmızı bülten talep edildi!

Eyüpsultan'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan 17 yaşındaki oğlunu olay yerinden kaçırarak Mısır'a götüren yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.00 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında yeni gelişme! Kırmızı bülten talep edildi!

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında yeni gelişme! Kırmızı bülten talep edildi!

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında yeni gelişme! Kırmızı bülten talep edildi!

KIRMIZI BÜLTEN TALEP EDİLDİ

Soruşturma çerçevesinde ayrıca, şüpheli anne ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Buna ilişkin hazırlanan formlar düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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