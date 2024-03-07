Depremde ailesini ve bacağını kaybetti ama pes etmedi... Babasından kalan fabrikanın başına geçti...

Hatay'da ailesini ve bir bacağını kaybeden genç kadın yaşadığı olumsuzluklara rağmen babasından kalan fabrikanın başına geçti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Tarımda Kadın Emeği Zirvesi’nde Emine Erdoğan’ın elinden ödül aldı.

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Depremde ailesini ve bacağını kaybetti ama pes etmedi... Babasından kalan fabrikanın başına geçti...

Asrın felaketinde Hatay'da ailesini kaybeden ve ampute olan bacağıyla babasından kalan fabrikanın başına geçen Buket Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Tarımda Kadın Emeği Zirvesi’nde Emine Erdoğan’dan ödül aldı. Yıldırım, “Çalışanlarımız beni Buket olarak biliyordu ama şimdi patron olarak biliyor” dedi.

Depremde ailesini ve bacağını kaybetti ama pes etmedi... Babasından kalan fabrikanın başına geçti...

Yaşama azmi ve başarısı onu hayata bağladı

Asrın felaketine Hatay'ın Antakya ilçesinde ailesiyle birlikte yakalanan ve enkaz altında kalan 23 yaşındaki Buket Yıldırım'ın babası Servet, annesi Meltem, ablası Kadriye ve kardeşi Necmettin depremde hayatını kaybetti. Kendisi de enkazdan 4. saatte çıkarılan genç kız, bacağının ampute edilmesiyle sağlığına kavuşarak, Antakya ilçesinde 23 yıldır faaliyet gösteren ailesine ait zeytinyağı fabrikasının başına geçti. Yıldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Ankara'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Tarımda Kadın Emeği Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan ödül aldı.

Depremde ailesini ve bacağını kaybetti ama pes etmedi... Babasından kalan fabrikanın başına geçti...

“Çalışanlarımız beni Buket olarak biliyordu ama patron olarak bilmiyordu”

6 Şubat’ta depremde ailesini kaybeden Yıldırım, "Ailemi kaybettikten sonra eylül ayında zeytinyağı fabrikasını kendim devraldım. İşlerimiz güzel ilerledi. İlk defa denedim fabrikada çalışmayı ve başardım. Fabrikanın başına geçince farklı duygular hissettim. Çalışanlarımız tanıdıktı. Beni Buket olarak biliyorlardı ama patron olarak bilmiyorlardı. Çok farklı bir duygu. Hanımefendi Emine Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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