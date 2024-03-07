Eyüpsultan’da elektrik direğindeki patlamalar yürekleri ağıza getirdi!

Eyüpsultan’da dün akşam korku dolu anlar yaşandı. Akşam saatlerinde, elektrik direğinde meydana gelen patlamalar vatandaşlara, korku dolu anlar yaşattı. Patlama anları kameralara böyle yansıdı...

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Eyüpsultan’da elektrik direğindeki patlamalar yürekleri ağıza getirdi!

Eyüpsultan’da dün akşam saatlerinde bir elektrik direğinde havai fişek gibi patlamalar meydana geldi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Eyüpsultan’da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Güzeltepe Mahallesindeki sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kısa devre yaparak yanmaya başladı. Bir süre sonra kopan kablolar yola düştü.

Eyüpsultan’da elektrik direğindeki patlamalar yürekleri ağıza getirdi!

Patlayan elektrik direğinde ve yere düşen kablolarda şelale ve küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Elektrik direğinde oluşan patlamalar adeta geceyi aydınlatırken o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Eyüpsultan’da elektrik direğindeki patlamalar yürekleri ağıza getirdi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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