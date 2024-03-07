Gazze’de can kaybı giderek artıyor! İsrail'in son saldırılarında can kaybı, 30 bin 800’e yükseldi!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 83 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 142 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı. 7 Ekim’den bu yana saldırıların devam ettiği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 800’e, yaralananların sayısı ise 72 bin 298’e çıktı.

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Gazze’de can kaybı giderek artıyor! İsrail'in son saldırılarında can kaybı, 30 bin 800’e yükseldi!

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 800’e, yaralananların sayısı ise 72 bin 298’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 153 gündür sürüyor. Bölgede günden güne şiddetlenen ve sivilleri hedef alan İsrail bombardımanı nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, açlık ve susuzlukla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor.

Gazze’de can kaybı giderek artıyor! İsrail'in son saldırılarında can kaybı, 30 bin 800’e yükseldi!

Üstlerine yağan bombalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise yükselmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 83 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 142 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze’de can kaybı giderek artıyor! İsrail'in son saldırılarında can kaybı, 30 bin 800’e yükseldi!

Açıklamada ayrıca, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 30 bin 800’e, yaralananların sayısının ise 72 bin 298’e yükseldiği aktarıldı.

Gazze’de can kaybı giderek artıyor! İsrail'in son saldırılarında can kaybı, 30 bin 800’e yükseldi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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