Sarıyer’de şaşkınlık yaratan olay! Arabanın kaputunda sakladıkları silah ile rastgele ateş açtılar!

Sarıyer’de iki şahıs, yol kenarına park ettikleri arabanın kaputunu açarak, sakladıkları tabancayı çıkarıp rastgele ateş etti. O anlara ait görüntüler kameralara yansıdı...

YAYINLAMA
Google News
Sarıyer’de şaşkınlık yaratan olay! Arabanın kaputunda sakladıkları silah ile rastgele ateş açtılar!

Sarıyer’de 2 şüpheli otomobilin kaputuna sakladıkları tabanca ile durdukları yolda etrafa rastgele ateş açtı. Şahısların ateş açtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece saat 02.00 sıralarında Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre silahıyla yolda seyir halinde olan 2 şüpheli aracını yol kenarına çekerek araçtan indi. Şahıslar daha sonra aracın kaput kısmını açarak sakladıkları tabanca ile yoldan geçen bir araca doğru ateş açtı. Daha sonra etrafa rastgele ateş açan şahıslar daha sonra araca bindi.

Sarıyer’de şaşkınlık yaratan olay! Arabanın kaputunda sakladıkları silah ile rastgele ateş açtılar!

Araç ile olay yerinden uzaklaşan şahısların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçla yol kenarında duran şahısların kaputtan çıkardıkları tabanca ile ateş açtıkları ve daha sonrada araç ile olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.

Sarıyer’de şaşkınlık yaratan olay! Arabanın kaputunda sakladıkları silah ile rastgele ateş açtılar!

Mersin'de 4 katlı binada korkunç yangın! Alevlerin arasından 3 bebeği itfaiye ekipleri bakın nasıl kurtardı!Mersin'de 4 katlı binada korkunç yangın! Alevlerin arasından 3 bebeği itfaiye ekipleri bakın nasıl kurtardı!

31 Mart'ta kullanacağımız oy pusulası belli oldu, boyu nerdeyse 1 metre, en küçüğü ve en büyüğü o ilde31 Mart'ta kullanacağımız oy pusulası belli oldu, boyu nerdeyse 1 metre, en küçüğü ve en büyüğü o ilde

Katil koca bakın kendini nasıl savundu! Eşini uyurken öldüren adamın duruşmada söyledikleri şok etti!Katil koca bakın kendini nasıl savundu! Eşini uyurken öldüren adamın duruşmada söyledikleri şok etti!

CHP'li Burcu Köksal Belediye kapılarımız DEM Partiye kapalı olacak demişti, DEM Partiden çok sert tepki geldi!CHP'li Burcu Köksal Belediye kapılarımız DEM Partiye kapalı olacak demişti, DEM Partiden çok sert tepki geldi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Uzmanlar merdiven altı üretime dikkat çekti! Ramazan'da tatlı krizleriniz hayatınıza mâl olmasın!
Uzmanlar merdiven altı üretime dikkat çekti! Ramazan'da tatlı krizleriniz hayatınıza mâl olmasın!
Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında yeni gelişme! Kırmızı bülten talep edildi!
Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında yeni gelişme! Kırmızı bülten talep edildi!
Depremde ailesini ve bacağını kaybetti ama pes etmedi... Babasından kalan fabrikanın başına geçti...
Depremde ailesini ve bacağını kaybetti ama pes etmedi... Babasından kalan fabrikanın başına geçti...
İkinci el araç satışında yeni düzenleme! Zorunlu 15 günlük sigorta süresi kaldırıldı!
İkinci el araç satışında yeni düzenleme! Zorunlu 15 günlük sigorta süresi kaldırıldı!
Son Haberler
Eyüpsultan’da elektrik direğindeki patlamalar yürekleri ağıza getirdi!
Eyüpsultan’da elektrik direğindeki patlamalar yürekleri ağıza getirdi!
Gazze’de can kaybı giderek artıyor! İsrail'in son saldırılarında can kaybı, 30 bin 800’e yükseldi!
Gazze’de can kaybı giderek artıyor! İsrail'in son saldırılarında can kaybı, 30 bin 800’e yükseldi!
Sarıyer’de şaşkınlık yaratan olay! Arabanın kaputunda sakladıkları silah ile rastgele ateş açtılar!
Sarıyer’de şaşkınlık yaratan olay! Arabanın kaputunda sakladıkları silah ile rastgele ateş açtılar!
Mersin'de 4 katlı binada korkunç yangın! Alevlerin arasından 3 bebeği itfaiye ekipleri bakın nasıl kurtardı!
Mersin'de 4 katlı binada korkunç yangın! Alevlerin arasından 3 bebeği itfaiye ekipleri bakın nasıl kurtardı!
Kadıköy'de trafikte gergin anlar! Kaza yapan İETT şoförü otobüsü sürücünün üzerine sürdü!
Kadıköy'de trafikte gergin anlar! Kaza yapan İETT şoförü otobüsü sürücünün üzerine sürdü!
Sosyal medya çılgınlığına bir yenisi daha eklendi! Trafiğin ortasında iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti!
Sosyal medya çılgınlığına bir yenisi daha eklendi! Trafiğin ortasında iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti!
Çok Okunanlar
31 Mart'ta kullanacağımız oy pusulası belli oldu, boyu nerdeyse 1 metre, en küçüğü ve en büyüğü o ilde
31 Mart'ta kullanacağımız oy pusulası belli oldu, boyu nerdeyse 1 metre, en küçüğü ve en büyüğü o ilde
Aman Dikkat! Meteoroloji 12 il için sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu, 7 Mart 2024 Perşembe ülke geneli hava durumu
Aman Dikkat! Meteoroloji 12 il için sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu, 7 Mart 2024 Perşembe ülke geneli hava durumu
Apple 10 milyon dolar dağıtacak! Telefonunuzda bu sorun varsa sizde alacaklısınız
Apple 10 milyon dolar dağıtacak! Telefonunuzda bu sorun varsa sizde alacaklısınız
İş Bankası promosyon miktarını arttırdı! 32 bin lira ödeyecek
İş Bankası promosyon miktarını arttırdı! 32 bin lira ödeyecek
Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmaya Maraş esnafından bir yenilik!
Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmaya Maraş esnafından bir yenilik!
Bursa’da kıran kırana kavga! Çıkan kavga sokağa taştı, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu!
Bursa’da kıran kırana kavga! Çıkan kavga sokağa taştı, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu!
Yorumlananlar
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları