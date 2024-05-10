Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Öğretmene şiddet meclise gelecek…

Geçtiğimiz günlerde yaşanan öğretmene şiddet olayının ardından Türkiye’de gündem değişti. 10 Mayıs Cuma günü öğretmenler iş bıraktı. Bakan Tekin ise, önemli bir mesaj verdi…

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Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Öğretmene şiddet meclise gelecek…

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk canlı yayına katıldı. Bakan Tekin, okul müdürü İbrahim Oktugan’ın yaşadığı silahlı saldırının ardından yeni atılacak adımları konuştu.

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ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Öğretmenler bugün okula gitmeyerek protestolarını gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında yaptığı konuşmada ise, öğretmenlere destek çıktı. Bakan Tekin şu açıklamaları yaptı;

“Valiliklerimiz bu konuda üstüne düşeni yapıyorlar. Ama alınan tüm tedbirlere rağmen istenmedik bir durum gelen öğretmeni duyar duymaz, hem idari hem de hukuki süreçlere müdahil olmak anlamında süreci üstleniyoruz. Gereken süreci takip ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımıza bu konudaki fedakarlıklarına, sabırları için teşekkür ediyoruz."

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TEDBİRLER MUHAKKAK ALINACAK

“Öğretmen kanuna koyduğumuz madde ile öğretmenlerimize yönelik şiddette cezaların %50 artırıcı bir madde koyuyoruz. Bu fiili işleyenlerin hafif cezalarının ertelenmesi hükümleri vardı. Biz öğretmenlerimize yönelik bu cezaların ertelenmesinin engellenmesini istedik. Öğretmene şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanmasını istiyoruz.

Yasal düzenleme şu anda ilgili kurullarla görüşülüyor. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilmiş olur. TBMM'nin takvimine göre Haziran ayı başında yasalaşacağını düşünüyoruz. İçişleri Bakanlarımız okullarımız için risk analizi yapmış durumda.”

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