MHP lideri Bahçeli'den önemli mesaj: Silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı...

MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni mesajlar geldi. Kürtlerin terörle uzaktan yakından bağlantısı olmadığına dikkati çeken Bahçeli "Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı. Türkiye Cumhuriyeti şefkatlidir" dedi. Bahçeli süreçle ilgili olarak da "Bu doğumun sancıları olabilir, yanlış anlamalar olabilir, bazen sinirler de gerilebilir" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün Barzani'nin korumaları ve "darbe" iddialarıyla ilgili yorumlarına yer veren Türkgün gazetesi bugün de Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik mesajlar verdiği röportajın 2. kısmını yayınladı.Milletin 'Terörsüz Türkiye' atılımlarının arkasında olduğunu belirten Bahçeli, "Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacak. 'Terörsüz Türkiye' hedefini zehirleme arayışında olanlara milletimiz kulak asmayacak, itibar etmeyecek. Kim ki 'Terörsüz Türkiye'den rahatsızsa bir karanlık, bir kurnazlık, bir kumpas içinde" diye konuştu.

"AL-VER SÜRECİNE TAMAMIYLA KAPALIYIZ"

Şehit aileleri ve gazilerin endişe etmemesini isteyen Bahçeli, "Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız. Türkiye'nin egemenlik hukukunu, Cumhuriyet'in kurucu ve kuruluş felsefesini zafiyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız" dedi.

"SUÇA KARIŞMAYANLAR AİLESİYLE KUCAKLAŞMALI"

Kürtlerin terörle uzaktan yakından bağlantısı olmadığına dikkati çeken Bahçeli, "Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı. Türkiye Cumhuriyetişefkatlidir. Biz hep birlikte Türkiye'yiz, hepimiz Türk milletiyiz" açıklamasını yaptı.

"SDG MUTABAKATA RİAYET ETMELİ"

Suriye'nin kuzey doğusunda etkili olan SDG/YPG'nin henüz İmralı'nın çağrısına riayet etmediğini ve silah bırakmadığını belirten Bahçeli, çağrının PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsadığını söyledi. Bahçeli, SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata riayet etmesi gerektiğini kaydetti.

"BU DOĞUMUN SANCILARI OLABİLİR, SİNİRLER DE GERİLEBİLİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Terörsüz Türkiye'yi sulandırmaya ve sabote etmeye dönük beşinci kol faaliyetinin cesamet kazandığını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Cesamet değil de, cüret edenler kümesi kimi zaman kalabalıklaşıyor, kimi zaman da kaçışmalar olduğundan tenhalaşıyor. Türkiye'nin dehşet uyandıran, vahşetle anılan bölücü terör musibetinden kurtuluşunu değil de, yüzyılın en müessir milli uyanışının çuvallamasını bekleyenlerin millet ve vatan sevgileri bana göre kurak, çorak ve bataktır. Yazık bunlara. Yapılanı yıkmak kolay, zor olan yıkıntılar arasındaki cevheri bulup ortaya çıkarmak.Bu doğumun sancıları olabilir, yanlış anlamalar olabilir, bazen sinirler de gerilebilir, hatta temaslar zayıflayarak mesafeler açılabilir; fakat sabır, sebat ve soğukkanlılıkla Türkiye sevdasında buluşmamız, ortak ve parlak bir geleceğe yürüme kararlılığımız her soru ve sorunla başa çıkmaya kafidir" yanıtını verdi.

