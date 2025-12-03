AK Parti Milletvekili Serkan Bayram kendi yaşam öyküsü ile gönüllere dokundu: Buğday Tanesi'ne ödül üstüne ödül yağdı!

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, kaleme aldığı kendi yaşam öyküsü ile gönüllere dokundu. Kitaptan sinemaya yansıyan ve engellerle dolu bu hayat öyküsünde umut ve azimin kendisini başarıya nasıl götürdüğünü anlatıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde büyük bir umut ve ilham kaynağı olan bu güçlü esere, ödül üstüne ödül yağdı...

Bayram, kitaptan sinemaya yansıyan bu hayat öyküsünü, mücadeleyi, eğitimi ve siyaset yolculuğunda önüne çıkan engelleri başarıya çevirdiği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de okuyucularına büyük bir umut ve ilham kaynağı olacağını dile getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Av.Serkan Bayram, kaleme aldığı kendi yaşam öyküsü ile gönüllere dokundu. Kitaptan sinemaya yansıyan hayat öyküsünde, mücadeleyi, eğitimi ve siyaset yolculuğunda engelleri nasıl aşarak geldiğini anlatıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde büyük bir umut ve ilham kaynağı olan bu güçlü esere, ödül üstüne ödül yağdı...

Aday olduğu festivallerden ödüllerle dönen Buğday Tanesi filmine bir ödül daha geldi.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ'NE ANLAM KATAN BİR ESER

Av.Serkan Bayram'ın Buğday Tanesi kitabı kendi yaşam hikayesinden ilham alınarak kaleme aldığı güçlü bir eser, doğuştan elleri olmayan Bayram hayata karşı verdiği mücadeleyi eğitim ve siyaset yolculuğunu engelleri nasıl aşabileceğini samimi bir dille anlatıyor Kitap azmin inancın ve umudun insanı nereden nereye taşıyabileceğini gösteren ilham verici bir yaşam üyküsü niteliğinde.

TAHRAN'DA 'EN İYİ ULUSLARARASI FİLM ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Tahran'da düzenlenen festivalde Buğday Tanesi filmi en iyi film ödülüne layık görüldü.Tahran'da düzenlenen 9. Uluslararası Film Festivalinde, AK Parti Milletvekili Av. Serkan Bayram'ın hayatının anlatıldığı, Buğday Tanesi filmi " En iyi Uluslararası Film Ödülü"ne layık görüldü...

Hayatını anlatan filmin dünyada 50'den fazla ödül kazandığını söyleyen Bayram: "Bu ödül bir filmin değil umudun mücadelenin ve insanlığın ödülüdür.

Biz savaşların olmadığı insanların ölmediği kimsenin engelli kalmadığı barış dolu bir dünya için mücadele ediyoruz..

Bu anlamlı başarıda emeği geçen Oji Film ailesine, organizasyon için Tahran Belediye Başkanı Sayın Ali Rıza Zakani'ye ve tüm dost İran halkına gönülden teşekkür ediyorum."

