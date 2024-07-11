Meteoroloji ilk kez bu kadar net uyardı! Kavurucu sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor

Meteoroloji yetkilileri, Karadeniz üzerinde alçak basıncın karaya doğru hareket etmesiyle birlikte bölgede yoğun yağışlar beklendiğini bildirdi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde şiddetli gök gürültülü fırtınalar ve yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu durumun su baskınları ve yıldırım tehlikesine neden olabileceği belirtiliyor.

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Benzer uyarılar Batı Akdeniz'in iç bölgeleri ve İç Ege ve İç Anadolu'nun bazı bölgeleri için de geçerli. Yerel gök gürültülü fırtınalar ve hatta dolu yağışları termodinamik konveksiyonun etkisiyle meydana gelir. Yıldırım riskine ek olarak, ani rüzgar ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Hava durumu uzmanları, ani ve şiddetli hava olaylarının meydana gelebileceğini söylüyor. Vatandaşların, yağışlı havalarda mümkünse dışarı çıkmamaları ve gerekli güvenlik önlemlerini almaları gerektiğini hatırlatıyor.