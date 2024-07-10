KYK yurt başvuruları ne zaman olacak? 2024 KYK yurt ücretleri

YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlayacak ve KYK yurt başvuruları Ağustos ayında alınacak. Başvurular önceki yıl 29 Ağustos ile 2 Eylül arasında yapılmıştı.

KYK'ya ilk kez başvuran öğrenciler, yurda yerleştirildiklerinde ilk kayıt ücretini ödemek zorunda kalırlar. Bu ücret, öğrencinin yerleştiği ülkeye ve yerleşme tarihine göre değişebilir. Günlük yatak ücreti, ilk kayıt ücreti ve güvence ücreti dahildir. Bu ücreti öğrenciler, ilgili banka ATM'leri veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranı aracılığıyla ödeyebilirler.

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2024 KYK yurt başvurusu

KYK yurt başvuruları için şartlar sık sık ÖSYM yerleştirme sonuçlarına bağlı olarak değiştirilir. Öğrenciler, başvuru süreci boyunca e-Devlet üzerinden gerekli belgeleri tamamlamalıdır. Yurt başvurusunda bulunacak adaylar, KYK'nın resmi internet sitesinden güncel bilgilere erişebilir.

Üniversite öğrencilerine KYK tarafından burs ve kredi desteği de sağlanmaktadır. Her yıl güncellenen ve duyurulan bilgiler, bu desteklerin ayrıntıları ve başvuru süreçleri hakkındadır. Öğrencilerin eğitim sürecinde finansal yardım alabilmeleri için KYK tarafından belirlenen koşulları takip etmeleri gerekir.