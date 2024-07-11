11 Temmuz Perşembe akaryakıt ne kadar? Akaryakıta indirim var mı?

Son zamanlarda, Brent petrolünün fiyatı varil başına 84 dolar seviyelerine geriledi. Bu nedenle, Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

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11 Temmuz Perşembe akaryakıt ne kadar? Akaryakıta indirim var mı?

Uzmanlar, özellikle Orta Doğu'daki siyasi gerilimin azalmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarının sınırlı da olsa düşeceğini tahmin ediyor.

11 Temmuz 2024 itibariyle İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakaları, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarının güncel durumu haberimizde yer alıyor.

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İstanbul

Avrupa Yakası:

Benzin: 44.80 TL

Motorin: 44.73 TL

LPG: 22.94 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 44.67 TL

Motorin: 44.63 TL

LPG: 22.39 TL

Ankara

Benzin: 45.70 TL

Motorin: 45.69 TL

LPG: 22.94 TL

İzmir

Benzin: 46.10 TL

Motorin: 46.10 TL

LPG: 22.64 TL

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