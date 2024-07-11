11 Temmuz Perşembe akaryakıt ne kadar? Akaryakıta indirim var mı?

Uzmanlar, özellikle Orta Doğu'daki siyasi gerilimin azalmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarının sınırlı da olsa düşeceğini tahmin ediyor.
11 Temmuz 2024 itibariyle İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakaları, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarının güncel durumu haberimizde yer alıyor.
Bedava tatil yapmak isteyene müjde! İstanbul’da bedavaya tatil yapabilirsiniz
KYK yurt başvuruları ne zaman olacak? 2024 KYK yurt ücretleri
Elektrik, su, doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Zorunlu afet sigortası dönemi başlıyor
İstanbul
Avrupa Yakası:
Benzin: 44.80 TL
Motorin: 44.73 TL
LPG: 22.94 TL
Anadolu Yakası:
Benzin: 44.67 TL
Motorin: 44.63 TL
LPG: 22.39 TL
Ankara
Benzin: 45.70 TL
Motorin: 45.69 TL
LPG: 22.94 TL
İzmir
Benzin: 46.10 TL
Motorin: 46.10 TL
LPG: 22.64 TL