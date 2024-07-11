Faizsiz kredi kampanyası başladı! 5 banka faizsiz kredi veriyor

Faizsiz krediler 5 özel banka tarafından sağlanacak. Müşteriler, 16 Temmuz ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında faizsiz kredi ve nakit avans alacak. Faizsiz kredi verebilecek bankalar ve gereksinimleri belirlendi.

20.000 TL FAİZSİZ KREDİ

1–16 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyen ilk Garanti BBVA müşterilerimiz, faizsiz kredi kampanyasından yararlanabilir.

Kampanyaya katılanlar, Garanti BBVA müşterisi olduktan sonra beş gün içinde %0 faizli bir krediye ve hayat sigortasına başvurabilir.

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Müşteri olma süreci şubeden sona erdiğinde kampanyadan yararlanılamaz.

Kampanya, Garanti BBVA Mobil ve İnternet üzerinden gerçekleştirilen kredi başvuruları için geçerlidir. Şubelerimizde geçersizdir. Müşteri olmak ve kredi başvurusu şubeden tamamlandığında kampanyadan yararlanılamaz.

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Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'te Başvurular > Kredi > İhtiyaç Kredisi seçeneklerini kullanarak kampanyalı krediye başvurabilirsiniz. Maksimum 20.000 TL ve 6 ay vade seçeneğini seçebilirsiniz.

AKBANK'tan 30.000 TL'lik faizsiz kredi

Kampanyadan ilk defa yararlanan ve uzaktan müşteri edinimi* sürecini tamamlayan müşteriler yalnızca 31 Mayıs ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından geçebilir.

Akbanklı Ol işlemini tamamladıktan sonra kredi başvurusu Akbank Mobil üzerinden yapılabilir.

Yeni Akbank müşterileri, ilk on gün içinde %0 faizli ihtiyaç kredisine ve hayat sigortasına başvurabilirler.

İlk defa Akbank müşterisi olan müşteriler, belgelerinin tamamlanması ve evrakların bankaya gelmesi sonrası 10 gün içinde Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler.

25.000 TL FAİZSİZ KREDİ

Faizsiz Nakit Avans Kampanyasının ayrıntıları: İşCep'te "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan müşteriler, 01.07.2024 ile 31.07.2024 tarihleri arasında kampanyadan yararlanabilir.

– Faizsiz Taksitli Nakit Avans, iki ila üç aylık vadelerde geçerlidir.

– Kampanyadan yararlanmak için 300 TL ile 25.000 TL arasında değişen taksitli nakit avans gereklidir.

– İşCep ve Maximum Mobil kanalları kullanım için tek seçenektir.

– Bir takvim ayında kullanılabilen taksitli nakit avans miktarı, müşteri limitinin %25'ine kadar ve en fazla 25.000 TL'ye kadar sınırlandırılmıştır.

Denizbank'tan 25.000 TL'ye Kadar Faizsiz Kredi

MobilDeniz'in yeni müşterileri için, aşağıdaki kampanya başlıklarına tıklayarak 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit ve 10.000 TL'ye varan %0 faizli kredi kampanyalarının şartlarını öğrenebilirsiniz.

MobilDeniz'i 06/05/2024 ile 31/07/2024 tarihleri arasında indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni müşteriler bu kampanyadan yararlanabilir.

Kampanya süresince yukarıda belirtildiği şekilde DenizBanklı olan ihtiyaç kredisi müşterileri, hayat sigortası yaptırmayı tercih etmeleri durumunda 6 aya kadar vadeli %0 faiz oranlı 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından yararlanabileceklerdir.

KKB puanınız, genel borçluluk durumunuz ve başvurduğunuz kanala göre faiz oranı değişecektir. Faiz oranı, 10.000 TL'den yüksek tutarlar için, tüm tutar için 6 aydan daha uzun vade veya sigortasız tüm kredi kullandırımlarında değişecektir.

TEB'den 25.000 TL'lik Faizsiz Kredi

CEPTETEB üyesi olarak TEB Kredi Kartı'na hemen başvur ve 25.000 TL'ye varan ihtiyaçların için %0 faizli taksitli nakit avans fırsatından yararlan.

Kampanya 23 Mayıs 2024'ten 31 Temmuz 2024'e kadar geçerlidir.

Kampanyadan yararlanmak için CEPTETEB Mobil üzerinden müşteri olma sürecini tamamlamanız gerekmektedir. Uzaktan müşteri olma sürecinin CEPTETEB Mobil üzerinden tamamlanamaması veya devam etmesi durumunda kampanyadan yararlanılamaz.

CEPTETEB Mobil müşterisi olduktan sonra on dört gün içinde CEPTETEB Mobil'den TEB bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan müşteriler, kredi kartı başvurularının onaylanması ve kartlarının açılması durumunda kampanyadan yararlanabileceklerdir.

Kampanya, CEPTETEB Mobil üzerinden gerçekleştirilen kredi kartı başvuruları için geçerlidir.