Mehmet Şimşek emeklilere neden zam verilmediğini açıkladı! ''Emeklilere zam verseydik Türkiye bu yükün altından kalkamazdı''

Türkiye Gazetesi emeklilere zam yapılmamasının tartışıldığı ve ak partinin seçimleri bu yüzden kaybettiği tartışmalarının yaşandığı şu günlerde gündemi sarsacak bomba bir iddia ortaya atarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in seçimlerden önce emeklilere neden zam yapılmadığının ortaya çıktığını açıkladı.

Yücel Kayaoğlu imzalı haberde Şimşek’in “Kamu kurumlarına bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin” sözlerini kullandığı belirtildi.

Şimşek’in emekliler için neden yeni bir adım atılmadığı konusuyla ilgili “Bunu yapmak için Türkiye’nin yurt dışından yüzde 50’den fazla bir faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak, gelecek nesilleri de ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik” diye konuştuğu iddia edildi.

‘EK ÖDENEK İÇİN GELMEYİN’

Habere göre Şimşek’in ekonomide yeni dönemle ilgili açıklamaları şöyle:

“Bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmiyor, verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin.

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‘YENİ YATIRIMA ÖDENEK YOK’

Fiziki gerçekleşmesi yüzde 60-70’in üzerinde olan yatırımlara ödenek verilecek. Bunun dışında örneğin, fiziki gerçekleşmesi yüzde 20 olmuşsa, bu türdeki yatırımların ödenekleri yıllara yayılacak. 4 kilometrelik bir tünel yatırımının fiziki gerçekleşmesi 500 metre ise, bu konuda acele edilmeyecek. Ancak, tarımsal üretim, nitelikli yatırımlar, sulama ve baraj gibi yatırımlar öncelikli olacak. Tarımsal desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları yapıldı, kısa sürede tamamlanarak ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirildi.

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‘YENİ BİNA ALIMI YASAK’

Yeni kamu binası alınmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Tam tersine kamu binası giderleri konusunda tasarruf yapılacak. Bu konuda gelecek ödenek talepleri reddedilecek. Örneğin bizim bakanlığımıza bağlı bir birimin binası ile ilgili sorun çıktı. Yeni bina almadık veya kiralamadık. O binadaki personeli kendi bakanlığımızın binasına taşıdık. 3 kişi oturan personel odalarını masa sandalye koyduk 5’e-6’ya çıkardık. Bu nedenle tüm kamu kurumları ellerindeki bina imkânına göre planlama yapacak.

‘ÖNCE ELİNİZDEKİ ARAÇLARI SATIN’

Kamudaki servis hizmetine sınırlama getirilecek. Zorunlu olmayan servis hizmetleri son buluyor. Kamuda araç tasarrufu en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Bu nedenle, zaten bir süredir araç tasarrufu konusunda dikkat ediyoruz. Kiralama veya yeni araç alımında çok katı kurallar var. Yeni araç alınmasına yönelik talepler geldiğinde, titiz bir inceleme yapılıyor. Öncelikle ‘Elinizdeki mevcut araçları satın, yerine o zaman yenisini alın’ diyoruz. Yenisi alınacaksa da TOGG almalarını söylüyoruz.

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‘SEMİNERLER…’

Yurt dışı ve yurt içi toplantılar, eğitim seminerleri veya konferanslar gibi talepler olduğunda, her kurum kendi binası içinde kendi bulunduğu yerde bunları yapacak. Yurt dışındaki bir toplantıya katılım zorunlu ise, personel sınırı olacak. Örneğin, Ankara’daki bir kamu kurumu Antalya’daki 5 yıldızlı otele para verip eğitim semineri düzenleyemeyecek. Ankara’da bunu kendi imkânları ile yapacak. Ayrıca, kırtasiye, temsil-ağırlama giderleri sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

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‘İHALE YASASI DEĞİŞECEK’

Kamu İhale Yasası değişiyor. Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde güncellenecek. Kamu alımlarına yönelik harcamalar tasarruf odaklı olacak. Kamu alımlarında ortaya çıkacak zararların önlenmesi için her türlü adım atılacak.”

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ