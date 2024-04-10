Mehmet Şimşek emeklilere neden zam verilmediğini açıkladı! ''Emeklilere zam verseydik Türkiye bu yükün altından kalkamazdı''

Seçimler öncesi emeklilere zam beklentisinin boşa çıkması ve AK Parti'nin bu nedenle seçimleri kaybettiği iddialarının tartışıldığı şu günlerde Türkiye gazetesi bomba bir iddia ortaya atarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in seçim sonrası bazı AK Parti kurmayları ve bakanlarla yaptığı toplantıda anlattığını belirtti.

YAYINLAMA
Google News
Mehmet Şimşek emeklilere neden zam verilmediğini açıkladı! ''Emeklilere zam verseydik Türkiye bu yükün altından kalkamazdı''

Türkiye Gazetesi emeklilere zam yapılmamasının tartışıldığı ve ak partinin seçimleri bu yüzden kaybettiği tartışmalarının yaşandığı şu günlerde gündemi sarsacak bomba bir iddia ortaya atarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in seçimlerden önce emeklilere neden zam yapılmadığının ortaya çıktığını açıkladı.

Yücel Kayaoğlu imzalı haberde Şimşek’in “Kamu kurumlarına bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin” sözlerini kullandığı belirtildi.

Şimşek’in emekliler için neden yeni bir adım atılmadığı konusuyla ilgili “Bunu yapmak için Türkiye’nin yurt dışından yüzde 50’den fazla bir faizle borçlanması gerekecekti. Böyle yaparsak, gelecek nesilleri de ipotek altına alacaktık. Buna izin veremezdik” diye konuştuğu iddia edildi.

‘EK ÖDENEK İÇİN GELMEYİN’

Habere göre Şimşek’in ekonomide yeni dönemle ilgili açıklamaları şöyle:

“Bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmiyor, verilmeyecek. Her kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin.

emekli.jpg

‘YENİ YATIRIMA ÖDENEK YOK’

Fiziki gerçekleşmesi yüzde 60-70’in üzerinde olan yatırımlara ödenek verilecek. Bunun dışında örneğin, fiziki gerçekleşmesi yüzde 20 olmuşsa, bu türdeki yatırımların ödenekleri yıllara yayılacak. 4 kilometrelik bir tünel yatırımının fiziki gerçekleşmesi 500 metre ise, bu konuda acele edilmeyecek. Ancak, tarımsal üretim, nitelikli yatırımlar, sulama ve baraj gibi yatırımlar öncelikli olacak. Tarımsal desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları yapıldı, kısa sürede tamamlanarak ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirildi.

Garanti Bankası’dan emeklilere müjde: Nisan ayında en yüksek ödeme açıklaması geldi, tam tamına 19.000!Garanti Bankası’dan emeklilere müjde: Nisan ayında en yüksek ödeme açıklaması geldi, tam tamına 19.000!

‘YENİ BİNA ALIMI YASAK’

Yeni kamu binası alınmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Tam tersine kamu binası giderleri konusunda tasarruf yapılacak. Bu konuda gelecek ödenek talepleri reddedilecek. Örneğin bizim bakanlığımıza bağlı bir birimin binası ile ilgili sorun çıktı. Yeni bina almadık veya kiralamadık. O binadaki personeli kendi bakanlığımızın binasına taşıdık. 3 kişi oturan personel odalarını masa sandalye koyduk 5’e-6’ya çıkardık. Bu nedenle tüm kamu kurumları ellerindeki bina imkânına göre planlama yapacak.

‘ÖNCE ELİNİZDEKİ ARAÇLARI SATIN’

Kamudaki servis hizmetine sınırlama getirilecek. Zorunlu olmayan servis hizmetleri son buluyor. Kamuda araç tasarrufu en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Bu nedenle, zaten bir süredir araç tasarrufu konusunda dikkat ediyoruz. Kiralama veya yeni araç alımında çok katı kurallar var. Yeni araç alınmasına yönelik talepler geldiğinde, titiz bir inceleme yapılıyor. Öncelikle ‘Elinizdeki mevcut araçları satın, yerine o zaman yenisini alın’ diyoruz. Yenisi alınacaksa da TOGG almalarını söylüyoruz.

EYT bekleyene müjde! Erken emeklilik için yeni fırsatEYT bekleyene müjde! Erken emeklilik için yeni fırsat

‘SEMİNERLER…’

Yurt dışı ve yurt içi toplantılar, eğitim seminerleri veya konferanslar gibi talepler olduğunda, her kurum kendi binası içinde kendi bulunduğu yerde bunları yapacak. Yurt dışındaki bir toplantıya katılım zorunlu ise, personel sınırı olacak. Örneğin, Ankara’daki bir kamu kurumu Antalya’daki 5 yıldızlı otele para verip eğitim semineri düzenleyemeyecek. Ankara’da bunu kendi imkânları ile yapacak. Ayrıca, kırtasiye, temsil-ağırlama giderleri sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

PTT’den emekli maaşı alanlar dikkat! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!PTT’den emekli maaşı alanlar dikkat! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!

‘İHALE YASASI DEĞİŞECEK’

Kamu İhale Yasası değişiyor. Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde güncellenecek. Kamu alımlarına yönelik harcamalar tasarruf odaklı olacak. Kamu alımlarında ortaya çıkacak zararların önlenmesi için her türlü adım atılacak.”

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tanju Özcan'da tartışmalara dahil oldu Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır göndermelerde bulundu! ''Otur oturduğun yerde''
Tanju Özcan'da tartışmalara dahil oldu Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır göndermelerde bulundu! ''Otur oturduğun yerde''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi parti liderlerini tek tek arayarak Ramazan Bayram'ını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi parti liderlerini tek tek arayarak Ramazan Bayram'ını tebrik etti
Bakan Yerlikaya duyurdu: Tatilde uygulanacak
Bakan Yerlikaya duyurdu: Tatilde uygulanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan namaz sonrası açıklama: “Bayram hüzünlü geçiyor”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan namaz sonrası açıklama: “Bayram hüzünlü geçiyor”
Son Haberler
Küresel piyasalar bugün Amerika enflasyon rakamlarına odaklandı: Veriler iç açıcı değil
Küresel piyasalar bugün Amerika enflasyon rakamlarına odaklandı: Veriler iç açıcı değil
Mehmet Şimşek emeklilere neden zam verilmediğini açıkladı! ''Emeklilere zam verseydik Türkiye bu yükün altından kalkamazdı''
Mehmet Şimşek emeklilere neden zam verilmediğini açıkladı! ''Emeklilere zam verseydik Türkiye bu yükün altından kalkamazdı''
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çok konuşulacak çağrı! ''Kararından vaz geç, partinin Başında kal''
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çok konuşulacak çağrı! ''Kararından vaz geç, partinin Başında kal''
O meslek sahipleri işsiz kalabilir! 10 yıl içinde yok olacak meslekler belli oldu! İşte geleceğin gözde meslekleri
O meslek sahipleri işsiz kalabilir! 10 yıl içinde yok olacak meslekler belli oldu! İşte geleceğin gözde meslekleri
MHP lideri, Bayram sabahı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti: Birliktelik mesajı verdi…
MHP lideri, Bayram sabahı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti: Birliktelik mesajı verdi…
MHP lideri Bahçeli’nin ne diyeceği merak ediliyordu: DEM Parti’nin mazbatasına demediğini bırakmadı…
MHP lideri Bahçeli’nin ne diyeceği merak ediliyordu: DEM Parti’nin mazbatasına demediğini bırakmadı…
Çok Okunanlar
O meslek sahipleri işsiz kalabilir! 10 yıl içinde yok olacak meslekler belli oldu! İşte geleceğin gözde meslekleri
O meslek sahipleri işsiz kalabilir! 10 yıl içinde yok olacak meslekler belli oldu! İşte geleceğin gözde meslekleri
Bakan Şimşek’ten kurumlara rest: Kamuda ek ödenek kimseye yok!
Bakan Şimşek’ten kurumlara rest: Kamuda ek ödenek kimseye yok!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan namaz sonrası açıklama: “Bayram hüzünlü geçiyor”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan namaz sonrası açıklama: “Bayram hüzünlü geçiyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi parti liderlerini tek tek arayarak Ramazan Bayram'ını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi parti liderlerini tek tek arayarak Ramazan Bayram'ını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bayram mesajı: Gazze ve ekonomi konuları dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bayram mesajı: Gazze ve ekonomi konuları dikkat çekti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ''siyasi rüşvet'' aldı diyen Uğur Dündar'a çok sert cevap! 1980 darbesinin ''Bizim Uğur"u'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ''siyasi rüşvet'' aldı diyen Uğur Dündar'a çok sert cevap! 1980 darbesinin ''Bizim Uğur"u'
Yorumlananlar
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
AK Parti 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 'Ne beklentiniz var?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak
AK Parti 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 'Ne beklentiniz var?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak
Batıya seslenmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 BM’deki konuşması yeniden gündeme geldi…
Batıya seslenmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 BM’deki konuşması yeniden gündeme geldi…