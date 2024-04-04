PTT’den emekli maaşı alanlar dikkat! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!

Türkiye'deki emekliler, ekonomik dalgalanmalar arasında maaşlarının yükseltilmesini bekliyor. Emeklilerin mali beklentileri, son zamanlarda açıklanan promosyon ve ikramiye artışlarından etkileniyor.

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PTT’den emekli maaşı alanlar dikkat! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!

Emekliler, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte maaşlarına yapılacak ek zammı bekliyordu, ancak bu umutları gerçekleşmedi. Tanınmış gazeteci İsmail Saymaz, emeklilere önemli bir konuda uyarılarda bulundu. Emekli maaşlarının alt sınırı 10 bin TL olarak sabit kaldı. Gazeteci Saymaz, PTT aracılığıyla maaşlarını alan emeklilere yönelik maaş uyarısı yaparak kamuoyunun dikkatini çekti.

PTT'den emekli maaşı alanlar dikkat

Yeni yılın başlangıcıyla birlikte emekli maaşlarına uygulanan %49,25'lik zam nedeniyle, emeklilerin en düşük maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Bir televizyon programında gazeteci İsmail Saymaz, PTT aracılığıyla maaşlarını alan emeklilere hitaben konuştu.

Emekliler, düzenli ve ek zamlar alamadıklarında bankalardan promosyon ödemeleri aldı. Bankaların promosyon ücretlerini artırmasıyla birlikte, emekliler için beklenmedik bir haber geldi. Canlı yayında Saymaz, PTT Bank maaşı alan emeklilerin promosyon ödemelerini alamadıklarını ve bu nedenle kendisine çok sayıda şikayet geldiğini söyledi. Özellikle köylerde ve kırsal bölgelerde sadece Ziraat Bankası ve PTT Bank bulunduğunu belirten Saymaz, bu nedenle PTT'nin emeklilere promosyon vermesi gerektiğini vurguladı. Böylece emekliler mağdur edilmemelidir.

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