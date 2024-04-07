EYT bekleyene müjde! Erken emeklilik için yeni fırsat

Türkiye'de çalışan milyonlarca insan nihayet beklenen haberi aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıranlar için yeni bir fırsat sunduğunu açıkladı. Erken emeklilik sistemi için gerekli koşullar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kamuoyuna duyuruldu.

SGK, en az 3600 gün prim ödemiş olanlar kısmi emeklilik sisteminden yararlanabileceklerini açıkladı. Yaşa bağlı olarak erken emeklilik, prim gün sayısının yetersiz olduğu durumlarda sunulacaktır. Bu durumda, sigortanın başlangıç tarihine ve prim ödeme tarihine bakılacak. Yaşa bağlı erken emeklilik, özellikle primi tamamlama şansı olmayanlar için önemli bir fırsat olacak.

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Bununla birlikte, işe giriş tarihi ve sigorta başlangıcı emeklilik koşullarını belirleyen önemli bileşenlerdir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce işe başlayan kadınlar 50 yaşında 3600 gün primle emekli olabilirken, 9 Eylül 1976'dan önce işe başlayan erkekler 55 yaşında emekli olabilir.

Yeni düzenlemeler, erken emeklilik hayali kuran çalışanlar için umut verici bir zamana giriyor. Ancak herkesin durumu farklı olduğu için, emeklilik haklarını incelemeleri ve gerekli başvuruları yapmaları çok önemlidir.

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Erken emeklilikle ilgili ayrıntılı bilgiler ve resmi kanalları takip etmek çok önemlidir. Çalışanlar, bu sayede hak ettikleri emeklilik avantajlarından tam olarak yararlanabilirler.