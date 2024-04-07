EYT bekleyene müjde! Erken emeklilik için yeni fırsat

EYT'yi kaçırdım diye üzülmeyin. O sistem ile erken emekli olma fırsatı geliyor.

YAYINLAMA
Google News
EYT bekleyene müjde! Erken emeklilik için yeni fırsat

Türkiye'de çalışan milyonlarca insan nihayet beklenen haberi aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıranlar için yeni bir fırsat sunduğunu açıkladı. Erken emeklilik sistemi için gerekli koşullar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kamuoyuna duyuruldu.

SGK, en az 3600 gün prim ödemiş olanlar kısmi emeklilik sisteminden yararlanabileceklerini açıkladı. Yaşa bağlı olarak erken emeklilik, prim gün sayısının yetersiz olduğu durumlarda sunulacaktır. Bu durumda, sigortanın başlangıç tarihine ve prim ödeme tarihine bakılacak. Yaşa bağlı erken emeklilik, özellikle primi tamamlama şansı olmayanlar için önemli bir fırsat olacak.

Bankada parası olan dikkat! 100 bin TL’ye faiz oranları şenlendiBankada parası olan dikkat! 100 bin TL’ye faiz oranları şenlendi

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

SGK onay verdi! O kişilere para desteği resmileştiSGK onay verdi! O kişilere para desteği resmileşti

Bununla birlikte, işe giriş tarihi ve sigorta başlangıcı emeklilik koşullarını belirleyen önemli bileşenlerdir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce işe başlayan kadınlar 50 yaşında 3600 gün primle emekli olabilirken, 9 Eylül 1976'dan önce işe başlayan erkekler 55 yaşında emekli olabilir.

Yeni düzenlemeler, erken emeklilik hayali kuran çalışanlar için umut verici bir zamana giriyor. Ancak herkesin durumu farklı olduğu için, emeklilik haklarını incelemeleri ve gerekli başvuruları yapmaları çok önemlidir.

Erken emeklilikle ilgili ayrıntılı bilgiler ve resmi kanalları takip etmek çok önemlidir. Çalışanlar, bu sayede hak ettikleri emeklilik avantajlarından tam olarak yararlanabilirler.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Nisan ayı evde bakım parası! Destek ödemeleri yattı mı?
Nisan ayı evde bakım parası! Destek ödemeleri yattı mı?
Fed faizleri ne zaman indirecek? Fed swaps, tahminlerini Eylül’e kadar erteledi
Fed faizleri ne zaman indirecek? Fed swaps, tahminlerini Eylül’e kadar erteledi
Wall Street Bankası, madencilerden doğrudan BTC satın almayı hedefliyor
Wall Street Bankası, madencilerden doğrudan BTC satın almayı hedefliyor
Tek seferde 20 bin TL verilecek! Herkes başvuru yapabilir
Tek seferde 20 bin TL verilecek! Herkes başvuru yapabilir
Son Haberler
Fatih Erbakan’ın ilk icraatı: YRP’nin kazandığı tüm belediyelerde o yazı asıldı…
Fatih Erbakan’ın ilk icraatı: YRP’nin kazandığı tüm belediyelerde o yazı asıldı…
EYT bekleyene müjde! Erken emeklilik için yeni fırsat
EYT bekleyene müjde! Erken emeklilik için yeni fırsat
Yüksek fiyat çeken yandı! Bayram öncesi denetimler arttı
Yüksek fiyat çeken yandı! Bayram öncesi denetimler arttı
Batıya seslenmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 BM’deki konuşması yeniden gündeme geldi…
Batıya seslenmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 BM’deki konuşması yeniden gündeme geldi…
Tarım Kredi Market'ten Ramazan Bayramına çok özel dev indirim! 30 Mart 14 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Market'ten Ramazan Bayramına çok özel dev indirim! 30 Mart 14 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak ürün kataloğunu yayınladı
Bankada parası olan dikkat! 100 bin TL’ye faiz oranları şenlendi
Bankada parası olan dikkat! 100 bin TL’ye faiz oranları şenlendi
Çok Okunanlar
Fatih Erbakan’ın ilk icraatı: YRP’nin kazandığı tüm belediyelerde o yazı asıldı…
Fatih Erbakan’ın ilk icraatı: YRP’nin kazandığı tüm belediyelerde o yazı asıldı…
Nisan ayı evde bakım parası! Destek ödemeleri yattı mı?
Nisan ayı evde bakım parası! Destek ödemeleri yattı mı?
EYT bekleyene müjde! Erken emeklilik için yeni fırsat
EYT bekleyene müjde! Erken emeklilik için yeni fırsat
Yüksek fiyat çeken yandı! Bayram öncesi denetimler arttı
Yüksek fiyat çeken yandı! Bayram öncesi denetimler arttı
BİM'den Ramazan Bayramına çok özel kampanya! düzenleyerek indirimli ürün kataloğunu yayınladı! Bayram şekeri, Çikolata, kahve, kolonya...
BİM'den Ramazan Bayramına çok özel kampanya! düzenleyerek indirimli ürün kataloğunu yayınladı! Bayram şekeri, Çikolata, kahve, kolonya...
Bakan Mehmet Şimşek yol haritasını belirledi. Ajandasında 4 kritik madde var
Bakan Mehmet Şimşek yol haritasını belirledi. Ajandasında 4 kritik madde var
Yorumlananlar
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
AK Parti 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 'Ne beklentiniz var?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak
AK Parti 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 'Ne beklentiniz var?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak