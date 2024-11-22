Meclisten geçti! Bekçi artık üst araması arayabilecek

İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren yasa teklifi Meclis Genel Kurulu tarafından onaylandı. Trafikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara uygulanan cezalar yasayla artırılıyor.

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlar için 96 bin lira ceza uygulanacak. Bu aracı kullanan kişilerin sürücü belgeleri 30 gün içinde geri alınacaktır.

Ek olarak, araç aynı süre boyunca trafikten men edilecektir. Ruhsatsız silah kullanmanın cezaları artıyor. Ruhsatsız silah bulundurma ve ticareti de yasayla cezalandırılıyor.

Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıldan 2 yıla, 3 yıldan 4 yıla çıkarılacak.

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Ateşli silahların namlu, sürgü ve ateşleme iğnesi gibi parçalarını ülkeye sokanlara ve satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Silahını üçüncü kez çalan veya kaybedenlerin silah vesikası geri alınacaktır. Bu kişilere 5 yıl boyunca silah taşıma ve bulundurma izni verilmeyecek.

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Çarşı ve mahalle bekçileri, durdurdukları kişinin üzerinde veya aracında silah bulunduğu konusunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kişiyi elle dıştan veya araçların içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilir.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na üye emniyet tekşilatı mensuplarının ölümleri durumunda, mirasçılarına emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı verilecektir.

Federasyon ve konfederasyonlarda bu şart aranmaz, ancak en az bir yıldır faaliyette olan dernekler lokal açabilir.

Araç kiralama şirketleri, kiralama işlemleri ve araçların GPS kayıtlarını üç yıl boyunca saklayacak.