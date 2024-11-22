Uzman çavuş katliam yaptı! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Yeni Mahalle'deki belediyeye ait çöp tesislerinin bulunduğu yolda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Uzman Çavuş Ferdi Bağcı, uzun süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Esra Bağcı'yı otomobile bindirerek konuşmak için götürdü. Ferdi Bağcı kısa bir süre sonra otomobili durdurdu ve eşi ile konuşmaya başladı.

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2 yaşındaki çocuğunun annesi Esra Bağcı, Ferdi Bağcı tarafından tartışma sırasında bıçakla saldırıldı. Otomobilden kaçmaya çalışan Esra Bağcı, birkaç bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olaydan sonra Esra Bağcı kanlar içindeyken jandarmaya giden Ferdi Bağcı, eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma eşliğinde giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının öldüğünü belirledi. Ferdi Bağcı tutuklanırken Esra Bağcı'nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.