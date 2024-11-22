Hafta sonuna dikkat! Kar yağışı çok etkili olacak
Hafta sonu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar uyarısı verdi. Hava sıcaklıklarının cumartesi batı bölgelerinden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece düşerek mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Cumartesi akşam saatlerinden sonra İstanbul Valiliği, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına karşı vatandaşları uyardı
Meteorolojinin tahminlerine göre, cumartesi günü batı bölgelerinden başlayarak ülkenin çoğunda mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşecek.
Yurt genelinde sıcaklıklar 10 ila 15 derece düşecek ve Karadeniz Bölgesi'nde bazen 18 derece düşecek, bu da mevsim normalleri altına düşecek.
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Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevresinde aralıklı olarak yağışlar bekleniyor.
Genellikle yağmur ve sağanak bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.