Borsada kritik gün! Bugün hangi hisseler yükseldi?

İşlem hacmi 103,4 milyar lira oldu ve BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 335,95 puan arttı. Bankacılık endeksi %6,78 ve holding endeksi %3,76 arttı.Sektör endekslerinin tümü kazanırken madencilik yüzde 9,09 ile en yüksek oranda arttı.

Çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkarken, ülke çapında piyasalar pozitif ayrıştı.

Bir hafta vadeli repo ihale faizi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (TCMB) Para Politikası Kurulu tarafından yüzde elli olarak tutuldu.

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PPK tarafından yapılan açıklamaya göre, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler, yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere getirmiştir." Hizmet enflasyonunda iyileşme var, ancak temel mal enflasyonu hala düşük." terimi kullanıldı.

Analizçiler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Japonya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da büyüme ve dünya çapında imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyorlar. BIST 100 endeksinde teknik açıdan 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söylemek gerekiyor.