Meclis Başkanlığı tezkereyi kabul etti: BMGK’ya toplanma çağrısı…

İsrail’in saldırıları bir türlü son bulmuyor. Çağrılara karşılık vermeyen Netanyahu yönetimi Filistin’e adeta bomba yağdırıyor. Türkiye, her seferinde sesini çıkarsa da net bir sonuç alınamadı.

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Meclis Başkanlığı tezkereyi kabul etti: BMGK’ya toplanma çağrısı…

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Refah sınır kapısında yaşananlara sessiz kalmadı. Saldırıları kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede BMGK’ya acil çağrı toplantısına davet etti.

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Meclis Başkanlığı tezkeresinde, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz” açıklamasına yer verildi.

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TBMM’DEN BMGK’YA TEZKERE

İsrail, Filistin’de saldırılarını kat be kat artırıyor. Adeta soykırımın yaşandığı ülkede, Netanyahu durdurulamıyor. TBMM Genel Kurulu son yaşanılanlardan sonra yeni bir tezkereyi onayladı.

Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan " İsrail'in Refah Katliamlarına Karşı Bildiri" başlıklı tezkerenin içeriği belli oldu. İçte o tezkerenin açıklaması;

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IRKÇILIK FİLİSTİNDE SÜRÜYOR

“Uluslararası antlaşmaları ve hukuk kurallarını hiçe sayan Netanyahu ve çetesi, bu cinayetlerle dünyada eşi benzeri olmayan bir ırkçılığı pervasızca sergilemektedir. Son Refah saldırısıyla insanlığa karşı suçların en rezil örneğini gerçekleştiren İsrail'in eylemleri, apartheid rejimi uygulamalarının da ötesine geçerek bir soykırıma dönüşmektedir. Bu katliamlara ve insanlık suçlarına sessiz kalmamak her bir ferdin ve insan haklarına değer veren her bir ülkenin boynuna borçtur.

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Vicdanlı, adil halkların başını çektiği insanlık cephesi nasıl ki Holokost'u lanetlemekteyse, bugün de siyonist çetenin Holokost'un ardına sığınarak Gazzelilere yönelik gerçekleştirdiği bu katliamları ve İsrail yönetimini telin etmektedir. Uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan katliamları bir kez daha lanetliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla tek ses olarak, İsrail'in durdurulması ve ateşkesin sağlanması yönündeki tavrını uluslararası camiada açıkça ilan etmektedir.”

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