“Netanyahu kanla beslenen vampir” bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait

Pazar gecesi İsrail’in yaptıkları hala hafızalarda tazeliğini koruyor. Masum insanların yaşadığı çadır kenti bombalayan Netanyahu, bir insanlık dramı daha yaşatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise adeta ateş püskürdü.

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“Netanyahu kanla beslenen vampir” bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait

İsrail, Filistin’de soykırıma devam ediyor. Çocuk kadın demeden 7’den 70’e herkesin ölümüne sebep oluyor. Dünyadan gelen tepkilere rağmen bombalama sürüyor. Son olarak Refah sınır kapısında çadır kente bomba yağdıran İsrail, insanların diri diri yanmasına neden oldu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı. İsrail’e seslenen Erdoğan, yapılan soykırım sonrasında çok sert ifadeler kullandı.

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DÜNYA, NETANYAHU DENİLEN KANLA BESLENEN VAMPİRİ İZLİYOR

“5 bin masum çocuktan ne istediniz? İçinizde insanlıktan kırıntı kalmadı mı? Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi insafınız yok? Hiç mi değeriniz, sınırınız, haddiniz, hududunuz yok? İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız? Kalbinizde merhametin zerresi de mi yok? Yeryüzünde hiçbir din, vallahi şu vahşeti meşrulaştıramaz.

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Masum bir bebeğin kafasını kopartmayı, çadırlarında masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç, ne kadar sapkın olursa olsun, hiçbir ideoloji meşru görmez, gösteremez. Dünya, bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor, hem de canlı yayında izliyor. Ey Amerikan devleti; bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa’nın devlet ve hükûmet başkanları; İsrail’in bu soykırımına, bu barbarlığına, bu vampirliğine siz de ortak oldunuz.

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Çünkü sustunuz. Hastane, okul, cami vurdular, sustunuz. Yardım konvoyu vurdular, sustunuz. Gazeteci, doktor, yardım görevlisi vurdular, sustunuz. Hastane bahçelerinden toplu mezarlar çıktı, tepki göstermediniz. 'Hamas' diyerek, İsrail’e açık açık destek verdiniz.”

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