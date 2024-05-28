İspanya'dan sonra İrlanda ve Norveç'te Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün yaptığı açıklamada, İspanya'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurmuştu. İspanya'dan sonra İrlanda ve Norveç'te Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu.

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İspanya'dan sonra İrlanda ve Norveç'te Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İspanya’nın Filistin’i resmen tanıdıkarını duyurdu. İspanya'dan sonra İrlanda ve Norveç'te Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İspanya’nın Filistin’i resmen tanıdıklarını duyurdu. İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin başkent Brüksel’deki İspanya Büyükelçiliğinde 27 Mayıs’ta Belçika’da bir araya gelmiş bir araya gelmiş, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti.

Hükümet Sözcüsünün yaptığı açıklamada, artık İspanya, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu!

''AMACIMIZ BARIŞI TESİS ETMEK''

İspanya, İrlanda ve Norveç tarafında yapılan açıklamada Filistin devetinin bugün resmi olarak tanınacağı açıklanmıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İspanya’nın Filistin’i resmen tanıdıkarını duyurdu. Başkent Madrid’de bulunan Moncloa Sarayı’nda açıklama yapan Sanchez, “Filistin devletinin tanınması sadece tarihi bir adalet meselesi değil, aynı zamanda hepimizin amacı barışı tesis etmek. Barışa giden tek yol, İsrail devleti ile birlikte yaşayan Filistin devletinin kurulmasıdır” dedi.

Hükümet Sözcüsünün yaptığı açıklamada, artık İspanya, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu!

İspanya'nın birleşik ve coğrafi olarak birbirine bağlı bir Filistin vizyonunu vurgulayan Sanchez, “Filistin devleti, başkenti doğu Kudüs olan ve Batı Şeria ve Gazze’ye koridor ile bağlanmalıdır ve Filistin Ulusal Yönetiminin meşru hükümeti atında birleşmelidir” ifadelerini kullandı.

Sanchez ayrıca, İspanya'nın Filistin'i tanımasının, "dost bir ülke" olarak gördüğü ve "mümkün olan en güçlü ilişkiyi geliştirmek" istediği İsrail ile ilişkilerini tehlikeye atmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Hükümet Sözcüsünün yaptığı açıklamada, artık İspanya, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu!

SIRADA NORVEÇ VE İRLANDA VAR

Norveç ve İrlanda'nın da bugün itibarıyla Filistin'i devlet olarak tanıması bekleniyor.

Üç Avrupa ülkesi attıkları bu adımla, Orta Doğu’da on yıllardır süren savaşın sona erdirilmesini umuyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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