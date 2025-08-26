  1. Anasayfa
“Maziden Bugüne 30 Ağustos Zafer Bayramı” Sergisi

Cumhuriyetimizin temellerini atan ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl özel bir sergiyle anılıyor. Prof. Dr. Turgut Göksoy’un koleksiyonundan seçilen eserlerin yer aldığı sergi, 29 Ağustos’ta tarih ve sanatseverlerle buluşacak.

Yayınlanma:

Sergide, son 103 yıla ait 30 Ağustos tarihli gazetelerden örnekler; yabancı ülkelerde Atatürk adına dikilen anıtlar, adını taşıyan caddeler ve kaleme alınmış eserler; Atatürk’ü konu alan Türkiye ve dünya yapımı filmlerin afişleri; 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel basılmış piyango biletleri, Kurtuluş Savaşı pulları ve dünyanın farklı ülkelerinden Atatürk pulları ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Ayrıca Atatürk’ün yer aldığı dünya basınındaki manşetler, Atamızın ve ulusal mücadelenin öneminin hem yerel hem uluslararası boyutunu gözler önüne serecek.

Atatürk’ün Samsun’a çıkışından Lozan Antlaşması’na uzanan Kurtuluş Savaşı dönemini kronolojik bir akışla aktaran sergi, 30 Ağustos’un bağımsızlık sembolü olarak taşıdığı anlamı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Tarih: 29 Ağustos Cuma, 15.00
Yer: Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi
Süre: 14 Eylül’e kadar
Etkinlik herkese açıktır.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

