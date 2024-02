Marketlerde etiket yetişmiyor: Zam söylentisi fiyatların değişmesine yetiyor…

milliyet.com.tr'nin özel haberinde yer alan detaylarda ışık hızında etiket değişimine dikkat çekildi. Fiyat değişikliği için personel kadrosu ekstra mesai yapmak zorunda kalıyor. Bakkal ve marketlerin şu sıralar en çok ihtiyacı da etiket kağıtları oluyor.

FİYATLARDAKİ HIZLI DEĞİŞİME ETİKET YETİŞMİYOR

Çarşı pazar yine karıştı. Fiyatlardaki oynaklık ve fahiş artışlar, vatandaşı canından bezdirdi. Bugün aldığı ürünün fiyatını yarın göremeyen vatandaş, ne kadar isyan etse de elinden bir şey gelmeyeceğini biliyor.

ETİKETLER HER HAFTA DEĞİŞİYOR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, milliyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu,

“Bakliyat, tuvalet kağıdı, deterjan gibi temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde, süt ürünleri, et fiyatları gibi ürünlerde aşırı fiyat artışı ile karşılaştık. Geçmişten bugüne kadar biz fiyat artışlarını sebep olarak dolardaki artış ve akaryakıt fiyatlarının gösterildiğine tanık olurduk. Ne var ki artık tüketicinin fiyat algısını bozacak şekilde her ay bazı ürünlerde her hafta etiketlerdeki fiyatlar yükselince dar ve sabit gelirli tüketicilerin büyük tepkisini çekiyor.”

SÖYLENTİNİN OLMASI YETERLİ

“Asgari ücret söylentisi başladığı 2023 yılı Aralık ayında etiketlerde kıpırdanma başladı, asgari ücret rakamı aralık ayının ikinci yarısında açıklandığında fiyatlar yine yükseldi. Daha sonra emekli aylıklarının revize edileceği ve memur emeklilerine verilen zam oranına yükseltileceği söylendi, fiyatlar tekrar arttı. 2 Ocak tarihinde bazı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fiyatlar yükseldi.”

TUVALET KAĞIDI VE ZEYTİN BAŞI ÇEKİYOR

“32’li 3 katlı tuvalet kağıdı 300 liraya kadar çıktı, bu daha önceden 220 lira civarındaydı. Bunun yanı sıra 12’li 3 katlı markalı kağıt havlu 120-150 bandında satılırken şu anda 200-220 lira gibi fiyatlardan etiketlendiğini görüyoruz.

Zeytin 200-380 liranın üzerinde satılıyor. En ucuz zeytin şu anda 200 lira. Önceki fiyatlar 150-220 lira bandındaydı.”

