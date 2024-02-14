Marketlerde etiket yetişmiyor: Zam söylentisi fiyatların değişmesine yetiyor…

Marketler, değişen fiyatlara etiket yetiştiremiyor. Fiyatlar sürekli değişiyor. Zam haberi gelmeden önceden etkilenen fiyatlar yine cep yakıyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, fiyatlara veryansın etti…

YAYINLAMA
Google News
Marketlerde etiket yetişmiyor: Zam söylentisi fiyatların değişmesine yetiyor…

milliyet.com.tr'nin özel haberinde yer alan detaylarda ışık hızında etiket değişimine dikkat çekildi. Fiyat değişikliği için personel kadrosu ekstra mesai yapmak zorunda kalıyor. Bakkal ve marketlerin şu sıralar en çok ihtiyacı da etiket kağıtları oluyor.

Halka arz yatırımcısı için yılın üçüncü talep toplaması başladı: Kaç lot alınır? İşte detaylar…Halka arz yatırımcısı için yılın üçüncü talep toplaması başladı: Kaç lot alınır? İşte detaylar…

FİYATLARDAKİ HIZLI DEĞİŞİME ETİKET YETİŞMİYOR

Çarşı pazar yine karıştı. Fiyatlardaki oynaklık ve fahiş artışlar, vatandaşı canından bezdirdi. Bugün aldığı ürünün fiyatını yarın göremeyen vatandaş, ne kadar isyan etse de elinden bir şey gelmeyeceğini biliyor.

resized_1a9b9-c8d0911benflasyonpazarcarsimeyvesebze2.jpg

ETİKETLER HER HAFTA DEĞİŞİYOR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, milliyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu,

“Bakliyat, tuvalet kağıdı, deterjan gibi temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde, süt ürünleri, et fiyatları gibi ürünlerde aşırı fiyat artışı ile karşılaştık. Geçmişten bugüne kadar biz fiyat artışlarını sebep olarak dolardaki artış ve akaryakıt fiyatlarının gösterildiğine tanık olurduk. Ne var ki artık tüketicinin fiyat algısını bozacak şekilde her ay bazı ürünlerde her hafta etiketlerdeki fiyatlar yükselince dar ve sabit gelirli tüketicilerin büyük tepkisini çekiyor.”

Mahfi Eğilmez’den yine çok konuşlacak köşe yazısı: “Paradan para kaybetme dönemi”Mahfi Eğilmez’den yine çok konuşlacak köşe yazısı: “Paradan para kaybetme dönemi”

SÖYLENTİNİN OLMASI YETERLİ

Asgari ücret söylentisi başladığı 2023 yılı Aralık ayında etiketlerde kıpırdanma başladı, asgari ücret rakamı aralık ayının ikinci yarısında açıklandığında fiyatlar yine yükseldi. Daha sonra emekli aylıklarının revize edileceği ve memur emeklilerine verilen zam oranına yükseltileceği söylendi, fiyatlar tekrar arttı. 2 Ocak tarihinde bazı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fiyatlar yükseldi.”

TUVALET KAĞIDI VE ZEYTİN BAŞI ÇEKİYOR

“32’li 3 katlı tuvalet kağıdı 300 liraya kadar çıktı, bu daha önceden 220 lira civarındaydı. Bunun yanı sıra 12’li 3 katlı markalı kağıt havlu 120-150 bandında satılırken şu anda 200-220 lira gibi fiyatlardan etiketlendiğini görüyoruz.

Zeytin 200-380 liranın üzerinde satılıyor. En ucuz zeytin şu anda 200 lira. Önceki fiyatlar 150-220 lira bandındaydı.”

Evlilik kredisinde yaş sınırı belli oldu! O tarihte başvurular alınacakEvlilik kredisinde yaş sınırı belli oldu! O tarihte başvurular alınacak

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Korkutucu görüntüler... Antalya'daki yıldırım görüntüleri kamerada, şans eseri kimseye birşey olmadı
Korkutucu görüntüler... Antalya'daki yıldırım görüntüleri kamerada, şans eseri kimseye birşey olmadı
Diyarbakırlı modacıdan, sevgililer gününe özel tasarım
Diyarbakırlı modacıdan, sevgililer gününe özel tasarım
Meteoroloji’den İstanbul için son dakika: Kuvvetli yağış geliyor, aman dikkat
Meteoroloji’den İstanbul için son dakika: Kuvvetli yağış geliyor, aman dikkat
Son Haberler
Anadolu'nun önemli şirketlerinden biri olan Erciyas Çelik, iş sözleşmesini onayladı…
Anadolu'nun önemli şirketlerinden biri olan Erciyas Çelik, iş sözleşmesini onayladı…
Marketlerde etiket yetişmiyor: Zam söylentisi fiyatların değişmesine yetiyor…
Marketlerde etiket yetişmiyor: Zam söylentisi fiyatların değişmesine yetiyor…
Halka arz yatırımcısı için yılın üçüncü talep toplaması başladı: Kaç lot alınır? İşte detaylar…
Halka arz yatırımcısı için yılın üçüncü talep toplaması başladı: Kaç lot alınır? İşte detaylar…
Mahfi Eğilmez’den yine çok konuşlacak köşe yazısı: “Paradan para kaybetme dönemi”
Mahfi Eğilmez’den yine çok konuşlacak köşe yazısı: “Paradan para kaybetme dönemi”
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! O, sanık hakim karşısında
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! O, sanık hakim karşısında
Simitçinin, sevgililer gününe özel jesti! Bu sefer simitler halka değil, kalp halinde pişti!
Simitçinin, sevgililer gününe özel jesti! Bu sefer simitler halka değil, kalp halinde pişti!
Çok Okunanlar
Anadolu'nun önemli şirketlerinden biri olan Erciyas Çelik, iş sözleşmesini onayladı…
Anadolu'nun önemli şirketlerinden biri olan Erciyas Çelik, iş sözleşmesini onayladı…
İstanbul'da son seçim anketi yayınlandı, DEM ve Yeniden Refah aday çıkardıktan sonra Kurum mu İmamoğlu mu önde?
İstanbul'da son seçim anketi yayınlandı, DEM ve Yeniden Refah aday çıkardıktan sonra Kurum mu İmamoğlu mu önde?
Meteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu
Meteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu
Erzincan’daki heyelandaki son durum: Bakanlık, Fırat Nehri hakkında açıklama yaptı…
Erzincan’daki heyelandaki son durum: Bakanlık, Fırat Nehri hakkında açıklama yaptı…
Canını hiçe sayarak, su dolu bodrum katında mahsur kalan kediyi kurtardı!
Canını hiçe sayarak, su dolu bodrum katında mahsur kalan kediyi kurtardı!
Sosyal medyayı sallayan test! Gizemli sayıyı 50 kişiden sadece 3'ü görebildi!
Sosyal medyayı sallayan test! Gizemli sayıyı 50 kişiden sadece 3'ü görebildi!
Yorumlananlar
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"