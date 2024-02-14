Evlilik kredisinde yaş sınırı belli oldu! O tarihte başvurular alınacak

Aile ve Gençlik Fonu, yeni evlenecek çiftlere "faizsiz evlilik kredisi" olarak bilinen 48 ay vadeli ve iki yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi vermek için başvuru şartlarını açıkladı.

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Kabine toplantısının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının web sitesinden yapılacağını açıkladı.



Deprem Bölgesinde Başlıyor



Adıyaman, Gaziantep, İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını ilk etapta alacağımızı belirten Göktaş, depremin olumsuz etkilediği kentlerin programda öne alınacağını belirtti. Program ilerledikçe tüm gençleri kapsayacak şekilde ülke çapında yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin evlenme hayallerine ve çeşitli projelerine yardımcı olmayı planlıyoruz. Faizsiz kredi vererek aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize yardımcı olacağız.



Bu destek sayesinde gençlerimiz kendi projelerini hayata geçirebilecek. Programın ekonomik destek bölümüne başvuran ve onaylanan kişilere 48 ay boyunca geri ödemesiz 150 bin lira kredi verilecektir. Fonda kalan parayla orantılı olarak işlemleri yürüteceğiz.”



30 Yaşını Doldurana Kredi Yok



Göktaş, başvuru şartlarında yaş kriterinin olup olmadığı konusunda, "Yaş gruplarına ilişkin incelemeler yapıldı" dedi. Fondan yararlanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihinden itibaren 18 ila 29 yaş arasında olması gerekiyor, yani 30 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.



Göktaş, başka bir gazetecinin fondan yararlanmak isteyenlerin gelirlerine ilişkin bir kriter olup olmadığını sorduğunda, "Yoğun fizibilite çalışmaları yapıldı, uluslararası kriterler incelendi" dedi. "Söz konusu fondan yararlanmak isteyen çok sayıda gencimizin, çiftlerin gelirlerinin toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi."



Fondan yararlanmak isteyenlerin resmi nikah gününe en az iki ay, en fazla altı ay kalmış olması gerektiğini belirten Göktaş, şunları söyledi:



Fondan yararlanacak gençlerimizin hem evlilik öncesi hem de evlilik sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle bu fonla gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız.”