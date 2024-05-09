Şanlıurfa’da görülmemiş kaza! Kontrolden çıkan araç, devrilerek kamyonun kasasına girdi!

Şanlıurfa’da Köprülü kavşakta ilerleyen araç, bir anda inşaat çukuruna devrilerek, toprak taşımak için kullanılan kamyonun kasasına düştü.

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Şanlıurfa’da görülmemiş kaza! Kontrolden çıkan araç, devrilerek kamyonun kasasına girdi!

Şanlıurfa’da Köprülü kavşakta inşaat çukuruna devrilen araç, toprak taşımak için kullanılan kamyonun kasasına girdi. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Balıkayağı Bulvarı'nda yaşandı. Yusuf Ç. idaresindeki 34 FIC 621 plakalı otomobil, yapımı devam eden köprülü kavşak çukuruna düştü.

Şanlıurfa’da görülmemiş kaza! Kontrölden çıkan araç, devrilerek kamyonun kasasına girdi!

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen araç, toprak taşımak için kullanılan kamyonun kasasına girdi. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçtaki sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Şanlıurfa’da görülmemiş kaza! Kontrölden çıkan araç, devrilerek kamyonun kasasına girdi!

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa’da görülmemiş kaza! Kontrölden çıkan araç, devrilerek kamyonun kasasına girdi!
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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